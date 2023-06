accesso® erwirbt VGS und führt die VGS Platform als accesso Horizon (SM) wieder ein

Twyford, Vereinigtes Königreich (ots/PRNewswire) - Übernahme des führenden Ticketausstellungs-Unternehmens im Freizeitsektor und Anbieters von Lösungen für das Besuchermanagement baut globale Präsenz aus

Die accesso Technology Group (AIM: ACSO), der weltweit führende Anbieter von Technologielösungen für Freizeit- und Veranstaltungsorte, gab heute die Übernahme von VGS bekannt, einem führenden Anbieter von Ticket- und Besuchermanagementsystemen für Freizeit-, Unterhaltungs- und Kulturunternehmen auf der ganzen Welt. Die preisgekrönte SnApp-Plattform von VGS wird in accesso Horizon umbenannt und als Teil des accesso-Produktsets betrieben.

VGS wurde im Jahr 2011 von einem Team mit jahrzehntelanger Erfahrung gegründet und hat seit dem renommierte Besucherattraktionen in allen Aspekten des Verkaufs, des Vertriebs und der Einlösung von Tickets und Rechten unterstützt. Zu seinen mehr als 100 Kunden gehören der weltweit größte Themenpark-Resort in Orlando, Florida, sowie führende Themenpark-Marken in Dubai, Singapur, Japan und China. Neben Themenparks unterstützt die Plattform für Ticket- und Besuchermanagement auch zoologische Gärten, Aussichtsturme und andere einzigartige Attraktionen in insgesamt 11 Ländern rund um den Globus, darunter eines der sieben Wunder der Antike – die Pyramide von Gizeh in Ägypten.

Mit einem umfangreichen und globalisiertem Funktionsumfang und Fähigkeiten zur robusten Skalierbarkeit ermöglicht die VGS-Plattform den Betreibern von Veranstaltungsorten alle Leistungen, Services und Berechtigungen, die den Gästen zur Verfügung stehen, über eine einheitliche Plattform zu verwalten. Die Lösung wird entweder vor Ort oder in der Cloud gehostet und bietet den Kunden eine offene API, die eine direkte Integration mit anderen Systemen ermöglicht. Die VGS-Plattform bietet den Gästen ein nahtloses, einheitliches Erlebnis über alle Berechtigungen und Gerätetypen hinweg. Durch Echtzeitinformationen können Betreiber ihren Umsatz mit dynamischer Preisgestaltung und der Verwaltung von Verfügbarkeit und der Vertriebskanäle optimieren. Der Multi-Venue-Support ermöglicht eine nahtlose Cross-Promotion und das Cross-Packaging bzw. Bündeln von Angeboten und verbessert die Sichtbarkeit und das Gesamterlebnis der Gäste. Darüber hinaus bietet die Lösung übergangslosen Sprachsupport für Veranstaltungsorte auf der ganzen Welt mit flexiblen, mehrsprachiger Benutzerschnittstellenunterstützung.

"Ich freue mich außerordentlich, die umwälzende Übernahme von VGS bekannt zu geben. Seine Lösung passt perfekt in unsere Technologie-Roadmap und sein erstklassiger Kundenstamm spricht für die Qualität, Skalierbarkeit und die Funktionen der Plattform", sagte accesso CEO Steve Brown. "Mit dieser Übernahme können wir unseren Kunden und zukünftigen Partnern eine Technologie anbieten, die mit ihrem Geschäft bis weit in die Zukunft hinein skaliert und mit den wachsenden Anforderungen des modernen Verbrauchers Schritt halten kann".

Im Rahmen der Vereinbarung wird das talentierte 33-köpfige globale Team von VGS – mit Niederlassungen in Mailand, Dubai, Singapur und Orlando – zu accesso wechseln.

"Ich freue mich sehr, dass VGS mit accesso die Kräfte bündeln wird. Unsere Technologie ergänzt das Angebot von accesso. Wir teilen das gleiche absolute Engagement für die Bereitstellung der bestmöglichen einheitlichen Lösungen, um die Abläufe unserer Kunden zu optimieren und das Erlebnis ihrer Gäste vor, während und nach ihrem Besuch zu verbessern", erklärte Paolo Moro CEO von VGS. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in diesem aufregenden nächsten Kapitel".

"Dies ist für mich und Paolo von besonderer Bedeutung, da unsere Zusammenarbeit mehr als zwei Jahrzehnte zurückreicht, bis in die ersten Tage der ursprünglichen VGS-Ticket- und Besuchermanagementlösung", so Brown weiter. "Paolo ist eine langjährige Führungspersönlichkeit auf diesem Gebiet, die ich sehr respektiere. Ich habe miterlebt, wie sein Fachwissen und seine Innovationen die Branche prägen, und ich freue mich darauf, dass unsere gemeinsame Gruppe weiterhin innovative Lösungen für die Freizeitindustrie liefert".

Weitere Informationen erhalten Sie auf https://www.accesso.com/solutions/ticketing/ticketing-visitor-management.

Informationen zur accesso Technology Group plc

accesso ist der weltweit führende Anbieter von patentierten und prämierten Technologielösungen, die Gästeerlebnisse neu definieren, Umsätze steigern, Betriebsabläufe rationalisieren und datenbasierte Geschäftsentscheidungen für Freizeitanbieter unterstützen. Derzeit beliefert accesso mehr als 1.000 Veranstaltungsorte weltweit und investiert massiv in Forschung und Entwicklung, um Veranstaltungsorten mit einer Technologie auszustatten, mit der sie unvergessliche Gästeerlebnisse bieten kann. Mit einem Team von erfahrenen Mitarbeitern aus der Freizeit-, Kultur- und Skiindustrie arbeitet accesso mit Veranstaltungsorten zusammen, um deren Angebot für Gäste innerhalb und außerhalb des Veranstaltungsortes zu verbessern und den Umsatz durch intuitives Ticketing, Point-of-Sale, virtuelle Warteschlangen, Vertrieb und Erlebnismanagement zu steigern.

accesso ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Londoner Börse (AIM) gelistet ist. Erfahren Sie mehr auf accesso.com oder folgen Sie accesso auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

