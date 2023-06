Wien: 1,5 Mio. Mai-Nächtigungen, Hotel-Umsatz im April bei 101,3 Mio. Euro

Wien (OTS) - Der heurige Mai erreichte mit 1,5 Millionen Übernachtungen 93% seines Aufkommens aus 2019 bzw. ein Plus von 20% im Vergleich zum Vorjahr. Von Jänner bis Mai wurden 5,9 Millionen Gästenächtigungen gezählt. Der Netto-Nächtigungsumsatz der Wiener Beherbergungsbetriebe betrug im heurigen April 101,3 Millionen Euro, zwischen Jänner und April erwirtschafteten sie 290 Millionen Euro.

Der Mai 2023 schloss mit 1.458.000 Nächtigungen und einem Plus von 20% zum Vergleichsmonat 2022 ab – das entspricht 93% des Aufkommens aus 2019. Zwischen Jänner und Mai verzeichnete Wien 5.944.000 Übernachtungen – das bedeutet einen statistischen Zuwachs von 61% zum Vergleichszeitraum des Vorjahres. Mit 320.000 Übernachtungen (+16%) führt Deutschland die Liste der Top-10-Märkte im Mai an, gefolgt von Österreich (286.000, -4%), den USA (96.000, +43%), Großbritannien (55.000, +27%), Italien (49.000, +38%), Frankreich (44.000, +29%), Polen (41.000, +44%), der Schweiz (39.000, +19%), Spanien (32.000, +16%) sowie Israel (26.000, -19%).

Der Netto-Nächtigungsumsatz von Wiens Beherbergungsbetrieben betrug im April 101.350.000 Euro – ein Plus von 73% zum Vergleichsmonat 2022. Im Vergleich zum April 2019 ergibt sich ein Plus von 7%. Im Zeitraum Jänner bis April konnten die Betriebe 289.850.000 Euro erwirtschaften – um 115% mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die durchschnittliche Auslastung der Hotelbetten betrug im Mai 56,3% (5/2022: 50,4%), jene der Zimmer rund 71% (5/2022: rund 64%). Im bisherigen Jahresverlauf (Jänner bis Mai) lag die Bettenauslastung bei 46,9% (1-5/2022: 33,1%), die Zimmerauslastung bei rund 59% (1-5/2022: rund 42%). Insgesamt waren im Mai etwa 69.200 Hotelbetten in Wien verfügbar – das waren um 4.200 Betten (+6,4%) mehr, als im Vergleichsmonat 2022 angeboten wurden.

Medien-Info inkl. Tabelle als Word-File zum Download

Die aktuellen Kennzahlen in vollem Umfang für sämtliche erhobene Herkunftsmärkte erhalten Sie unter: https://b2b.wien.info/de/statistik/daten/statistik-aktuell

