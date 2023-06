AutoScout24 Umfrage: Mit dem Auto stressfrei in den Urlaub

8 von 10 Personen entspannt ein voller Tank, Getränke sind für drei Viertel ein Muss

Wien (OTS) - Das Auto ist eines der beliebtesten Verkehrsmittel, um eine Urlaubsreise anzutreten: 64 Prozent der Österreicher:innen nutzen den Pkw zur Fahrt in die Ferien.[1] Während der Urlaub selbst für viele eine Zeit der Erholung ist, wird die Anreise manchmal zur Nervenprobe. Damit der Weg ans Ziel möglichst stressfrei ist, gilt es daher Vorkehrungen zu treffen. Was die Österreicher:innen dafür brauchen, dem ist eine aktuelle Umfrage von AutoScout24.at unter 500 Befragten nachgegangen.

Vollgetanktes Auto, Getränke und Sonnenbrille sind besonders wichtig

Die oberste Prämisse für eine entspannte Fahrt in den Urlaub ist für 8 von 10 Personen ein vollgetanktes Auto, wobei Männer (76 Prozent) das nicht so sehr zur Beruhigung brauchen wie Frauen (85 Prozent). Ein weiteres Muss sind Getränke (75 Prozent). Und auch eine Sonnenbrille ist eines der wichtigsten Accessoires, um eine beruhigte Anreise in den Urlaub antreten zu können.

Nützliche Dinge tragen ebenfalls zur Entspannung bei

Auch Nützliches darf auf der Fahrt in den Urlaub für die Mehrheit der Befragten nicht fehlen. So brauchen 6 von 10 ein Navigationssystem, beinahe ebenso viele Bargeld für Zwischenstopps und die Autobahnmaut sowie ein Ladekabel für das Handy. Und beinahe jede:r Zweite gibt an, ein Abschleppseil sei für eine entspannte Anreise notwendig, ein Ersatzreifen ist es hingegen nur für 27 Prozent.

Leibliches Wohl und Unterhaltung weniger wichtig

Weniger als ein voller Tank, Getränke oder das Navigationssystem trägt die Unterhaltung im Auto zur ruhigen Fahrt bei. So ist eine gute Playlist nur für 4 von 10 Befragten ein Muss – außer für 18- bis 29-Jährige, unter ihnen brauchen das 7 von 10. Genügend griffbereite Snacks sind für etwas mehr als ein Drittel notwendig. Gut beschäftigte Mitfahrer:innen sind nur für 17 Prozent wichtig für die eigene Entspannung. Und Hörbücher bzw. Podcasts machen die Fahrt in den Urlaub gar nur für einen von 10 angenehmer.

Manche brauchen das gewisse Extra

Manch einer setzt besondere Maßstäbe an, um eine entspannte Reise antreten zu können – insbesondere mit steigendem Alter. So ist insgesamt für rund ein Fünftel eine zusätzliche Straßenkarte wichtig, falls das Navi streikt. In der Altersgruppe der 50- bis 65-Jährigen braucht das ein Drittel zur Beruhigung. 14 Prozent brauchen einen Reserveschlüssel fürs Auto – mit über 50 sogar 21 Prozent. 13 Prozent brauchen übrigens Wechselgewand, falls sie bei der Fahrt schwitzen. Und für 12 Prozent ist sogar die äußere Sauberkeit des Gefährts wichtig, um entspannt in den Urlaub zu kommen.

Über die Umfrage:

*Die Innofact AG hat im März 2023 für die Umfrage im Auftrag von AutoScout24 515 Österreicher:innen bevölkerungsrepräsentativ nach Alter (18 bis 65 Jahre) und Geschlecht quotiert befragt.

[1] Statistik Austria

