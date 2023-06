LEBENSART: Wie steht es um unser Wasser?

Heute erscheint die neue Ausgabe der LEBENSART mit dem Schwerpunkt "Wasser".



Wasser ist die Quelle allen Lebens. Es macht etwa 50-60 Prozent des menschlichen Körpers aus. Bei Quallen sind es sogar steile 98 Prozent.



Obwohl es unseren Planeten oberflächlich bedeckt, ist Wasser ein kostbares Gut - wäre unsere Erde eine Orange, dann wäre das gesamte, weltweit vorhandene Wasser ein Tropfen, etwa so groß wie eine Erbse. Das Süßwasser wäre ein Körnchen, so klein wie ein Hirsekorn – und nur ein Drittel davon befindet sich als Grundwasser, in Seen oder Flüssen in unserer Reichweite. Aber wie steht es eigentlich um das Wasser in Europa und Österreich? Lesen Sie mehr dazu in der neuen LEBENSART.

Folgende Themen finden Sie noch in dieser LEBENSART:

Energie im Fluss. Kann Wasserkraft nachhaltig sein?

E-Fuels für Pkw. Zu spät, zu teuer, zu ineffizient.

Aber bitte mit Geschmack! Natürliche Sommergetränke.

Nur mit Wasser putzen. Wie viel Chemie brauchen wir im Haushalt?

Rein ins kühle Nass! Die schönsten Badeplätze Österreichs.

Michaela R. Reisinger

redaktion @ lebensart.at