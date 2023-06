Austrian Leading Sights heißt Stephansdom, Schafbergbahn und Friedensburg Schlaining als neue Mitglieder willkommen

Wien (OTS) - Austrian Leading Sights ist eine renommierte Vereinigung herausragender Sehenswürdigkeiten in Österreich, die Besucherinnen und Besuchern einzigartige kulturelle und historische Erlebnisse bietet. Der Verein ist stolz, den Stephansdom, die Schafbergbahn und die Friedensburg Schlaining im Verein begrüßen zu dürfen.

Der Stephansdom, die beeindruckende Kathedrale im Herzen Wiens, ist ein architektonisches Meisterwerk, das seit Jahrhunderten die Skyline der Stadt prägt. Mit seinen gotischen Elementen und dem berühmten Südturm ist der Stephansdom nicht nur ein religiöses Symbol, sondern auch ein kulturelles Juwel, das Jahr für Jahr Millionen von Besucherinnen und Besuchern anzieht.

Als steilste Zahnradbahn Österreichs, bietet die Schafbergbahn in St. Wolfgang im Salzkammergut eine atemberaubende Fahrt auf den majestätischen Schafberggipfel. Mit wunderschönen Ausblicken auf die umliegenden Seen und die Berglandschaft ist die Schafbergbahn ein Paradies für Natur- und Landschaftsliebhaberinnen und -liebhaber.

Die Friedensburg Schlaining, eine mittelalterliche Burganlage im Burgenland, erzählt die faszinierende Geschichte der Region. Mit ihrem imposanten Erscheinungsbild und den gut erhaltenen Festungsmauern ist die Friedensburg Schlaining ein Ort, der sowohl Historikerinnen und Historiker als auch Besucherinnen und Besucher begeistert. Didi Tunkel, Geschäftsführer des Burgenland Tourismus, äußert sich begeistert über die Aufnahme der Friedensburg Schlaining im Verein Austrian Leading Sights: „Wir freuen uns sehr, dass das Burgenland nun mit einer dritten Sehenswürdigkeit in den Austrian Leading Sights vertreten ist. Die Friedensburg Schlaining ist eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten des Burgenlandes sowie Sitz des Österreichischen Studienzentrums für Frieden und Konfliktlösung (Austrian Study Centre for Peace and Conflict Resolution). Wir sind stolz darauf, Teil dieses Netzwerkes zu sein."

