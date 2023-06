Superpedestrian darf seinen erfolgreichen E-Scooter Betrieb in Wien bis 2026 fortsetzen

Link belegte den 1. Platz unter allen derzeit aktiven Anbietern

Wien (OTS) - Die Stadt Wien hat heute öffentlich bekannt gegeben, dass sie die Genehmigung von LINK by Superpedestrian für den E-Scooter Verleihbetrieb in der Stadt für weitere drei Jahre erneuert und erweitert. Superpedestrian ist seit 2021 in Wien tätig und wurde beim E-Scooter Dienstleistungskonzessionsverfahren von allen in Wien aktiven Anbietern am besten bewertet.

Superpedestrian erhielt den Zuschlag und darf somit seine erfolgreiche Arbeit in Wien fortsetzen. Die Gründe für das starke Abschneiden sind unter anderem ihre Reaktionszeit und Beschwerdemanagement, die in Wien seinesgleichen sucht, ihr Scooter, der sowohl für Nutzer*innen als auch für die Stadt Wien einenMehrwert in Sachen Nachhaltigkeit bietet und ihr Angebot, welches nicht nur die Außenbezirke mitdenkt, sondern auch sinnvoll bedient. Darüber hinaus konnte LINK by Superpedestrian mit seinem Konzept zur Durchsetzung der neuen Fahr- und Parkregeln punkten. Dabei hat das Unternehmen auf eine Balance zwischen innovativer Technologie und effektivem operativen Betrieb gesetzt.

"Wir fühlen uns geehrt und freuen uns, dass die Stadt Wien unser detailliertes Betriebskonzept so honoriert hat und sind daher dankbar weiterhin Wiens besten E-Scooter-Service anzubieten", sagte LaurenzVavrovsky, General Manager DACH bei Superpedestrian. "Durch unsere technischen Neuerungen wird unser E-Scooter Angebot noch attraktiver für Nutzer*innen. Eine neue Technologie ist unser Parking Hero Assistant, der Nutzer*innen mithilfe von Augmented Reality genau zeigt, wo sie parken müssen."

"Zusätzlich zu der Bereitstellung neuer Technologien werden wir künftig unsere Präsenz in den Wiener Außenbezirken wie der Donaustadt oder Liesing vertiefen und unser dortiges Engagement erweitern. Superpedestrian hat nämlich keine Angst vor den Außenbezirken. Als einziger Anbieter werden wir ab dem 1. Juli unsere Fahrzeugflotte und unser Bediengebiet mehr als verdoppeln. Um ein verantwortungsvolles und korrektes Nutzerverhalten zu erreichen und dafür zu werben, stimmen wir uns hierfür eng mit zahlreichen Gruppierungen, Verbänden und Organisationen ab", sagte Jenovan Krishnan, Head of Public Policy DACH bei Superpedestrian.

Superpedestrian’s Ansatz zeichnet sich durch eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Städtenaus. Superpedestrian betreibt seine E-Scooter in 60 Städten und 10 Ländern, von Seattle über Hartford bis Rom.

Dabei kann das Unternehmen stets eine vorbildliche Erfolgsbilanz in Bezug auf die Einhaltung aller Regeln und Sicherheit vorweisen. Jeder Superpedestrian E-Scooter verfügt über fünf an Bord befindliche Fahrzeugsensoren, die die Fahrzeugsicherheit kontinuierlich überprüfen und das lokale Team ggf. frühzeitig über Reparatur- und Wartungsaufträge benachrichtigen.

Sicherheit: Die Geofencing-Funktion jedes E-Scooters kann ein Fahrzeug in einer festgelegten und eingerichteten Fahrverbotszone verlangsamen oder stoppen. Dadurch schützen wir Fußgänger*innen, besonders an neuralgischen Punkten wie Krankenhäusern, Kindergärten und Sehbinderteneinrichtungen.

So funktioniert das Fahren: Laden Sie die Superpedestrian App in Ihrem iOS- oder Android-App-Store herunter und suchen Sie dann über die App nach einem E-Scooter. Sobald Sie einen Scooter gefundenhaben, stellen Sie sicher, dass die LED am Lenker GRÜN leuchtet, dies bedeutet, dass der Scooter zur Miete verfügbar ist.

Scannen Sie den QR-Code des LINK Scooters (oben auf dem Lenker befindlich) über die Superpedestrian-App, um ihn zu entsperren. Warten Sie bis zu 10 Sekunden, bis die LED WEISS wird. Damit wird signalisiert,dass der Scooter entsperrt und fahrbereit ist.

Über Link bei Superpedestrian: LINK by Superpedestrian ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Transportrobotik und der Mobilität. Wir wurden 2013 aus dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) heraus gegründet und halten 35 Patente in den Bereichen der künstlichen Intelligenz und elektrifizierten Fahrzeugtechnologien. Im Jahr 2020 haben wir unseren Geschäftsbereich Shared Mobility gegründet. Unser firmeneigener E-Scooter ist inzwischen in mehr als 60 Städten in Nordamerika und Europa im Einsatz.

Unsere bahnbrechenden Sicherheitsprodukte setzen Maßstäbe für unsere Branche, darunter VISS (Vehicle Intelligent Safety System), Composite Geofencing, Safe Stop und Ground Truth Mapping. Unser Kontrollzentrum und unsere Testlabors befinden sich in Cambridge, Massachusetts (neben dem MIT und der Harvard University), wo wir die Live-Daten unserer weltweiten Flotten entwickeln, testen und überwachen.

Superpedestrian ist ein klimaneutrales Unternehmen. Unser Ziel ist es, die Lebensqualität in Städten zu verbessern, indem wir einen sicheren, klimafreundlichen und wissenschaftlich fundierten Service anbieten, der Städten hilft, die Mobilitätswende anzustoßen und gleichzeitig die Luftverschmutzung zu verringern

