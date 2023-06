Bauarbeiten an Ortsdurchfahrt von Waldhams im Zuge der Landesstraße L 8271 schreiten voran

Fahrbahn, Gehsteige und Abstellflächen erneuert

St. Pölten (OTS) - Seit dem Vorjahr wird an der Neugestaltung der rund 1,3 Kilometer langen Ortsdurchfahrt von Waldhams (Stadtgemeinde Zwettl) gearbeitet. Die Arbeiten führen die Straßenmeisterei Zwettl und Baufirmen aus der Region durch. Die Gesamtbaukosten für die heurigen Bauarbeiten (Fahrbahnerneuerung Abschnitt Ost und Nebenflächensanierung im Abschnitt West) belaufen sich auf rund 630.000 Euro, wobei rund 230.000 Euro auf das Land Niederösterreich und etwa 400.000 Euro auf die Stadtgemeinde Zwettl entfallen.

Die Stadtgemeinde Zwettl und der NÖ Straßendienst haben bereits im Vorjahr vom östlichen Ortsbeginn bis zur Ortsmitte auf einer Länge von rund 650 Metern umfangreiche Arbeiten für die Errichtung von Gehsteigen und Nebenflächen durchgeführt. Nun wird in diesem Bereich in den ersten drei Juli Wochen die Fahrbahn der L 8271 erneuert. Für eine rasche und effiziente Durchführung der Arbeiten ist eine Umleitung erforderlich. Im anschließenden rund 690 Meter langen Bereich, von der Ortsmitte bis zum westlichen Ortsende, werden heuer unter halbseitiger Verkehrsführung die Gehsteige und Nebenflächen errichtet und ein Lichtwellenleiter mitverlegt. Dazu sind teilweise Verbreiterungen und die Errichtung von Stützmauern erforderlich. Die Asphaltierungsarbeiten sind für 2024 geplant. Durch den Abbruch eines Gebäudes im Kurvenbereich wird in diesem Abschnitt eine Engstelle entschärft.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

