Mit Teamgeist und hoher Motivation zum Homeless World Cup nach Kalifornien

Graz/Wien (OTS) - „ Es geht bei dieser Meisterschaft um mehr als um Siege “ - Caritaspräsident Michael Landau gibt den Teams, die Österreich bei der Sozialen Fußball-Weltmeisterschaft HWC im Juli in den USA vertreten, die besten Wünsche mit auf den Weg. Bei der Präsentation der Teams am Mittwoch in den Räumen der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft in Wien betonte Landau: „Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer hat bereits entscheidende Treffer erzielt auf dem Weg dorthin“. Der HWC, die Weltmeisterschaft von Menschen am Rand der Gesellschaft, wird 20 Jahre nach der Gründung erstmals in den USA ausgetragen. Von 8. bis 15. Juli werden in Sacramento/Kalifornien mehr als 500 Spieler*innen aus über 70 Mitgliedstaaten erwartet. Aus Österreich reisen 14 Spieler*innen an.

Vom Rand in die Mitte

Die Teams setzen sich jeweils aus Frauen und Männern zusammen, die über soziale Projekte zum Fußball kommen. Menschen mit einer Suchtproblematik, Obdachlose und Flüchtlinge, denen sonst in der Gesellschaft wenig Anerkennung entgegenschlägt, sollen über den Sport in ihrem Weg zurück in die Gesellschaft unterstützt werden. In Österreich koordiniert traditionell die Caritas Steiermark den Homeless World Cup und arbeitet dabei mit Partnern wie Kicken ohne Grenzen, dem Grünen Kreis in Wien oder streetfootbALL austria in der Steiermark zusammen.

Ex-Nationalspieler Prilasnig freut sich auf besonderes Erlebnis

Teamchef Gilbert Prilasnig blickt mit Spannung auf den bevorstehenden Abflug zu seinem bereits 17. HWC: „ Es ist natürlich ein besonderes Erlebnis, nun auch erstmals in den USA den HWC zu spielen. Ich bin schon sehr gespannt auf die Atmosphäre und hoffe auf ähnlichen Publikumszuspruch, wie wir ihn von den früheren Weltmeisterschaften kennen .“

Hohe Motivation und Teamgeist

Katharina Kaspers, die zum ersten Mal als Frauentrainerin dabei ist, unterstrich: „ Das Team ist enorm motiviert und ich hoffe sehr für die Spielerinnen und Spieler, dass sie diese wunderbare Chance nutzen, alles aus dem Turnier herauszuholen. Wir fahren mit großer Freude nach Sacramento, und es gibt uns Kraft, dabei zu sein .“

Ingo Mach, ÖFB: „Gemeinsam alle Menschen in den Fußball bringen“

Ingo Mach vom Österreichischen Fußballbund betonte die inklusive Wirkung des Sports: „ Wir als ÖFB sind sehr stolz darauf, dass wir den Homeless World Cup unterstützen dürfen, der sich zum größten Turnier für Straßenfußball entwickelt hat. Gemeinsam versuchen wir, alle Menschen in den Fußball zu bringen ."

Bodzenta: „Sport hilft, soziale Hürden zu überwinden“

Philipp Bodzenta, Unternehmenssprecher des Sponsors Coca-Cola Österreich, hielt fest: „ Der Homeless World Cup zeigt, dass Inklusion über die gemeinsame Sprache Fußball wunderbar gelingen kann. Sport begeistert und verbindet die Menschen, und er macht es möglich, Hürden zu überwinden. Es zählt das Miteinander im Team und auch zwischen Sportlern und Fans. Coca-Cola ist seit 90 Jahren in Österreich, und seit einigen Jahren unterstützen wir den HWC. Wir sind stolz, an dieser Erfolgsgeschichte beteiligt zu sein .“

HWC-Koordinator Albrecht: „Vertrauen aufbauen und aus Problemen aussteigen“

Philipp Albrecht, Projektkoordinator des HWC in Österreich, unterstrich: „ In diesem Sport, der weltweit Millionen von Menschen inspiriert, liegt so viel Potential, das wir nutzen wollen, um Menschen mit Begeisterung zu erfüllen. Mit unserem Angebot schaffen wir eine positive Atmosphäre, in der man sich wohlfühlen kann und Vertrauen aufgebaut wird. Wir setzen uns als Ziel, den Spieler*innen eine Möglichkeit zu bieten, aus ihrem problemzentrierten Alltag auszusteigen und wieder in die richtige Bahn zu kommen .“

Sponsoren und Partner ermöglichen Projekt

Albrecht dankte den langjährigen Hauptsponsoren Gaulhofer Fenster und Coca Cola, dem Hauptsponsor des Damenteams A&O Hotel, den Unterstützern Lotterien Österreich und Sandvik sowie den CSR-Partnern ÖFB und Bundesliga und den Fördergebern des Landes Steiermark und der Stadt Graz: „Ohne diese verlässliche Unterstützung wäre es nicht möglich, dieses Projekt für Menschen am Rand der Gesellschaft durchzuführen.“

Von Graz um die Welt

Der Homeless World Cup wurde von dem Grazer Harald Peter Schmied und dem Schotten Mel Young entwickelt und im Jahr 2003 im Programm von „Graz 2003 – Kulturhauptstadt Europas“ erstmals ausgetragen. Seitdem findet die Weltmeisterschaft von Menschen am Rande der Gesellschaft jährlich statt, mehr als 70 Nationen haben bereits teilgenommen. Drei Viertel der ehemaligen Spieler geben an, dass sich ihr Leben durch die Teilnahme nachhaltig verbessert hat.

