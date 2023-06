Mahrer/Olischar ad E-Scooter: Ideen der Wiener Volkspartei setzen sich durch

Leih-E-Scooter in Wien erhalten ein Nummernschild – Mobilität benötigt klare Spielregeln

Wien (OTS) - „Die Ideen der Volkspartei haben sich einmal mehr durchgesetzt. Wir haben uns stets für eine Kennzeichnungspflicht bei elektrisch betriebenen Scootern ausgesprochen. Nun soll dies offensichtlich bei den Leih-E-Scootern in Wien realisiert werden“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer angesichts der heutigen Ankündigung.



Wie heute bekannt wurde, sollen zusätzlich zu den bereits verlautbarten Regelungen, Leih E-Scooter auch mit einer Nummerntafel versehen werden. Diese sorgt für eine Zuordenbarkeit und klärt Verantwortlichkeiten. „Mobilität benötigt klare Spielregeln. Die Etablierung einer Nummerntafel ist in diesem Zusammenhang ein wesentlicher Schritt“, so die Verkehrssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Elisabeth Olischar.



Bei neuen urbanen Mobilitätskonzepten gebe es zahlreiche Vorteile, gleichzeitig müssen aber auch die Nachteile behoben werden. „Basis für die erfolgreiche Weiterentwicklung der unterschiedlichen Mobilitätsformen sind klare und eindeutige Regelungen“, so Mahrer abschließend.





