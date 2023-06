FPÖ – Wurm: „2022 wurden Pensionen von Pensionskassenberechtigten um bis zu 17 Prozent gekürzt“

Wien (OTS) - „Die Finanzmarktaufsicht veröffentlichte vor einigen Tagen einen Bericht zum Stand der Pensionskassen im 1. Quartal 2023. Die veröffentlichten Daten zeigen zwar ein Plus von 2,02 Prozent, so positiv wie die FMA das sieht, ist es aber in Wirklichkeit nicht. Im Vorjahr wurden nämlich die Pensionen von Pensionskassenberechtigten um bis zu 17 Prozent gekürzt, das nun erreichte Plus verbessert aber den finanziellen Verlust nur gering“, erklärte heute FPÖ-Konsumentenschutzsprecher NAbg. Peter Wurm.

„Um die Verluste aufzuholen, müsste ein Plus von 15 Prozent erreicht werden und dies wird, wie man weiß, sicher nicht der Fall sein. Immer wieder werden die Pensionen der Pensionskassenberechtigten gekürzt - seit 2008 haben sehr viele Berechtigte mehr als die Hälfte ihrer ursprünglichen Pension verloren“, betonte Wurm.

„Was es dringend benötigt, ist eine Wiedereinführung einer Mindestertragsgarantie für die 2. und 3. Säule der Pensionsvorsorge, den Ausgleich der Inflationsverluste durch eine staatlich garantierte Mindestverzinsung über den Inflationszyklus, um die Pensionskassen-Vermögen zu stabilisieren, die steuerliche Entlastung der Leistungsberechtigten der Pensionskassen sowie die gesetzliche Festlegung einer echten Mitbestimmung und der Entsendung von tatsächlichen Interessensvertreter der Leistungsberechtigten der Pensionskassen. Nur durch diese Stabilisierung können weitere Verluste verhindert werden. Auch wenn von der Einheitspartei aus ÖVP, SPÖ, Grünen und Neos derzeit keine Unterstützung für unsere diesbezüglichen parlamentarischen Anträge kommt, werden wir nicht aufgeben und haben deshalb die Thematik erneut auf die Tagesordnung des parlamentarischen Sozialausschusses am 28.Juni gesetzt. Wir hoffen auf ein Umdenken der anderen Parteien, damit diejenigen, die für unser Land etwas geleistet haben, nicht zusätzlich noch in ihrer Pension dafür bestraft werden“, so Wurm.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at