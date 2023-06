IV startet Kommunikationsinitiative zu "Schnüffelsteuer"

NEIN zur Schnüffelsteuer: Vermögensteuer schafft gläserne Bürger & ist ein Bürokratiealbtraum – Kommunikationsinitiative zu den Auswirkungen der Einhebung für die Vermögensteuer

Wien (OTS) - „Eine Vermögensteuer ist vor allem eine Schnüffelsteuer“, so Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV) zur Kommunikationsinitiative anlässlich der aktuellen Debatte rund um die Einführung von veralteten Konzepten einer Erbschafts- und Vermögensteuer. „Nicht alles, was Retro klingt, ist auch automatisch gut. Das Konzept der Vermögensteuer wurde aus gutem Grund 1994 abgeschafft. Der hohe bürokratische Aufwand und das unverhältnismäßige Ausmaß an detaillierten Einblicken in das Privatleben der Bürgerinnen und Bürger stehen nicht im Verhältnis zu den geringen Einnahmen für den Staat“, ergänzt Neumayer. Für die Erhebung des Freibetrags wären große Datenmengen über die Österreicherinnen und Österreicher notwendig, um die Abgabe adäquat zu berechnen. Dabei müsste das Vermögen – vom Schmuck bis hin zum Auto oder Haus – jeder einzelnen Person erhoben und bewertet werden, um zu ermitteln, ob dieses die Freigrenze übersteigt oder nicht.

Details zur Initiative



„Hier knüpfen wir mit unserer Initiative an. Mit den Sujets und Videos wollen wir auf eine humorvolle Art auf die Unverhältnismäßigkeit der aktuell diskutierten Forderungen rund um die Rufe nach neuen Steuern hinweisen und die Folgen derartiger Vorschläge aufzeigen“, so Dominik Futschik, Bereichsleiter Strategie & Kommunikation der Industriellenvereinigung. „Neben den Aktivitäten auf unseren Kanälen setzen wir bewusst auf Information: Auf der Website www.schnuffelsteuer.at sind eine Reihe an Daten und Inhalten aufgelistet, die nachvollziehbare Fakten und Argumente gegen eine Wiedereinführung der Schnüffelsteuer anführen“, so Futschik.



Weitere Informationen zur Initiative unter www.schnueffelsteuer.at

Die Sujets zur Kommunikationsinitiative finden Sie zur kostenfreien Verwendung hier.

