Hanger an Hafenecker: Parteipolitische Spiele sind der Kickl-FPÖ wichtiger als die Menschen

Schon beim vergangenen U-Ausschuss hatten die Österreicherinnen und Österreicher genug vom Polit-Schauspiel

Wien (OTS) - "Parteipolitische Spiele sind der Kickl-FPÖ wichtiger als die Menschen. Deswegen werden die Rufe der Freiheitlichen nach einem neuen U-Ausschuss immer lauter. In Wahrheit handelt es sich aber nur um einen weiteren Versuch, aus einem Thema politisches Kleingeld zu schlagen. Denn ein in die Insolvenz geschlittertes Unternehmen hat überhaupt nichts mit der Vollziehung des Bundes zu tun – was der eigentliche Untersuchungsgegenstand eines U-Ausschusses ist", reagiert Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger auf die heutigen Aussagen von FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker, und weiter: "Bereits im Zuge des letzten U-Ausschusses hat ein Stimmungsbild klar gezeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger in Österreich einen solchen Polit-Zirkus ablehnen, weil sie genau wissen, dass dadurch weder die Energiepreise gesenkt noch die Inflation abgefedert wird. Nur die Bundesregierung unter Bundeskanzler Karl Nehammer macht dies möglich – und das mit beachtlichem Erfolg", so Hanger. (Schluss)

