Barockfestival St. Pölten: Festival Endspurt mit BachWerkVokal Salzburg, Fetish Baroque und Accademia del Piacere

Grande Finale beim Barockfestival St. Pölten. Es wird nochmal „unerhört“, prickelnd und temperamentvoll. Ein Festival der Emotionen, wenn Musik unter die Haut geht.

St. Pölten (OTS) - „ Ich bin mehr als glücklich über die vergangenen zwei Wochen der Barockfestival Saison 2023. Alle Konzerte waren sehr gut besucht, Publikum, Musikerinnen und Musiker haben sich wohl bei uns gefühlt und nun starten wir in die letzte Woche des Barockfestival St. Pölten “, blickt Caroline Berchotteau auf die bisherige Festivalsaison zurück. „ Ich freue mich sehr, dass es uns in der diesjährigen Barockfestival-Saison gelungen ist, ein sehr mutiges und vorwärtsorientiertes Programm zu entwickeln, Barockmusik weiterzudenken und damit einen langfristigen, wertvollen Beitrag für den Kulturbetrieb in Niederösterreich zu leisten “, betont die künstlerische Leiterin und sagt weiter: „ Das Programm des Barockfestival St. Pölten ist abwechslungsreich, kritisch, fließend, stimmungsvoll, erotisch, explosiv, fesselnd und offen für jede Art von Emotion. “ Am Donnerstag, 22. Juni musiziert das Ensemble BachWerkVokal Salzburg in der Franziskanerkirche unter der Leitung von Gordon Safari das Programm „Jauchzet und lobet“ mit Kantaten von Johann Sebastian Bach. Der Anspruch, die Partituren auf höchstem Niveau zu durchdringen und die Freude an „unerhörten“ Interpretationen, zeichnen das Ensemble BachWerkVokal Salzburg aus. Am Freitag, 23. Juni sind Thomas Höft, Michael Hell und Fetish Baroque mit „Superheroes“ in der Bühne im Hof zu Gast und Garanten für eine prickelnde Show, die sie mit den großen Highlights der Barockoper anreichern. Zum Abschluss, am Samstag, 24. Juni wird es nochmal temperamentvoll in der Franziskanerkirche. Der spanische Gitarrist Dani de Morón, Accademia del Piacere und Fahmi Alqhai reichern in "Metamorfosis" Flamenco mit Einflüssen aus der Barockmusik und dem Jazz künstlerisch an. www.barockfestival.at

Karten sind auf close2fan.com erhältlich, Konzertbeginn 19 Uhr.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Caroline Berchotteau

Künstlerische Leiterin

Magistrat St. Pölten, Fachbereich Kultur und Bildung

Mail: caroline.berchotteau @ st-poelten.gv.at

Tel: 0664/6100299