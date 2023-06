ÖGJ-Tiefenbacher: Jugend braucht dringend neue Perspektiven

Vorsitzender der Österreichischen Gewerkschaftsjugend Richard Tiefenbacher kandidiert am 20. ÖGB-Bundeskongress für den ÖGB-Vorstand

Wien (OTS) - „Für Jugendliche hat sich das Leben in den vergangenen Jahren um 360 Grad verändert”, sagt Richard Tiefenbacher, Vorsitzender der Österreichischen Gewerkschaftsjugend, der am 20. ÖGB-Bundeskongress auch für den ÖGB-Vorstand kandidiert. Der Krieg, die Teuerung, das Klima und davor verlorene Jugendjahre durch die Pandemie haben Spuren hinterlassen - viele Jugendliche befürchten eine Spaltung der Gesellschaft.



„Statt Hoffnung für die Zukunft haben vier von zehn jungen Menschen derzeit Suizidgedanken”, zählt Tiefenbacher auf. Diese Situation führt auch zu einer Politikverdrossenheit gegenüber der aktuellen Bundesregierung. Viele Jugendliche wünschen sich mehr Mitbestimmung am politischen Prozess. „Als ÖGB haben wir in den vergangenen Jahren sehr gute Jugendarbeit geleistet, haben uns zu Wort gemeldet, haben ungemütliche Fragen gestellt, das zeigt auch das Mitgliederwachstum bei jenen unter 19 Jahren”, erklärt Tiefenbacher.

Neue Perspektiven für die Jugend

„Es braucht daher dringend neue Perspektiven für die Jugend. Wir müssen auf ihre psychische Gesundheit achten, die Lehre aufwerten und die überbetriebliche Ausbildung verbessern”, fordert der ÖGJ-Vorsitzende. Bei der Aufwertung der Lehre ist es wichtig zu verstehen: „Wer Fachkräfte will, muss sie auch ausbilden. Wir brauchen 1.000 Euro Mindestlehrlingseinkommen, eine kostenlose Meisterprüfung und eine Fachkräfteausbildung”, sagt Tiefenbacher. Zusätzlich braucht es in der überbetrieblichen Ausbildung eine bessere Bezahlung, höhere Ausbildungsqualität, Ausbau und Sicherstellung der Finanzierung der überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen, damit ein qualitätvolles, flächendeckendes Angebot sichergestellt werden kann.

Beim Thema der psychischen Gesundheit braucht es etwa die vollständige Kostenübernahme durch die Krankenversicherung und flächendeckende Kapazitäten für Psychotherapie. Auch ist eine psychosoziale Unterstützung an Berufsschulen so wichtig, wie noch nie.

