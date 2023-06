50 Jahre voller Klang: Österreichische Musikmittelschulen feiern Jubiläum

Vom Schulversuch zum Erfolgsprojekt & Attraktivierung des Lehrberufs gefordert

Wien/Graz (OTS) - Was vor 50 Jahren am Ferdinandeum in Graz als Schulversuch begonnen hat, wurde zu einem gesamtösterreichischen Erfolgsprojekt: die Musikmittelschulen – ehemals Musikhauptschulen. Dieses europaweit einzigartige Konzept stellt das Unterrichtsfach Musik ins Zentrum des schulischen Alltags. 105 Standorte von Vorarlberg bis ins Burgenland geben zurzeit über 9400 Schülerinnen und Schülern Zugang zu vertiefender musikalischer Bildung und zum Erlernen eines Instruments.



Anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens feiert die Musikmittelschule Graz-Ferdinandeum gemeinsam mit allen 105 Musikmittelschulen Österreichs am Freitag, 23. Juni 2023 in Graz ein Fest voller Klang.

Programm

Ab 10:30 Uhr musizieren die dreizehn steirischen Musikmittelschulen auf den Plätzen und Gassen Grazer Innenstadt, dem Färberplatz, dem Mehlplatz, dem Glockenspielplatz, der Sporgasse, der Herrengasse und der Albrechtgasse.

Um 14:00 Uhr findet der Festakt mit Präsentation der Festschrift im Grazer Orpheum statt.



Harald Huber (Präsident des Österreichischen Musikrats):

"Im Gegensatz zu vielen Rückschritten in der Bildungspolitik seit 10 Jahren wird speziell in den Sonderformen mit Musikschwerpunkt – im konkreten Fall in den über 100 Musikmittelschulen – durch viele engagierte Kolleginnen und Kollegen das Potential der musikalischen Bildung in Österreich weiterhin hochgehalten. Der Österreichische Musikrat gratuliert zum 50-jährigen Bestehen und knüpft daran die Forderung nach einer Trendumkehr im Bereich der kulturellen Bildung: Deutliche Attraktivierung des Lehrberufs statt Abbau von Rahmenbedingungen und Ausbildungsgängen."



Kernbotschaften der Musikmittelschulen Österreichs

• Gemeinsames Singen und Musizieren vermittelt Freude

• Wir bieten Kindern die Chance, sich musikalisch zu betätigen und die Begabung als Herausforderung zu erleben

• Diese intensive Begegnung mit Musik fördert die Persönlichkeitsentwicklung und das Selbstwertgefühl, die auch im künstlerischen Bereich von eminenter Bedeutung sind, nachhaltig.

• Gemeinsame Erlebnisse und musikalische Projekte unterstützen die Entwicklung von Teamfähigkeit und sozialem Verhalten.

• Musisches Agieren und Lernen befruchten einander gegenseitig in einem besonderen Ausmaß und steigern die Leistungsfähigkeit.

• Schulalltag und Schulklima werden durch aktives Musizieren nachweislich positiv beeinflusst.

• Musikmittelschulen sind Kulturträger, die junge Menschen zur aktiven Teilnahme am Kulturleben hinführen.



Festschrift „50 Jahre voller Klang – Musikmittelschulen in Österreich 1973 bis 2023“ (PDF)

Rückfragen & Kontakt:

Erhard MANN

Obmann Förderverein der Musikmittelschulen Österreichs

Tel: 0676/488 4392

Email: erhard.mann @ gmail.com

https://musikmittelschulen.at