NEOS zu Gleichstellungsindex: Österreich sandelt unter dieser Regierung ab

Brandstötter: „Der Reformunwille von ÖVP und Grünen lässt Österreich in allen internationalen Rankings abstürzen.“

Wien (OTS) - Der heute veröffentlichte Gleichstellungsindex des Weltwirtschaftsforums zeige „einen Totalabsturz für Österreich“ und sei ein weiteres Beispiel dafür, dass es „seit diese Bundesregierung im Amt ist, nur noch steil bergab geht“, sagt NEOS-Frauensprecherin Henrike Brandstötter. So habe etwa der NEOS Lab Standortindex erst kürzlich gezeigt, dass sich der Wirtschaftsstandort Österreich auf Talfahrt befindet. Auch um die Pressefreiheit sei es nicht gut bestellt. „Und jetzt stürzt Österreich beim Gender Pay Gap Index gleich um 26 Plätze auf Platz 47 ab. Nur eines der 146 erfassten Länder ist noch dramatischer abgefallen - wir messen uns hier mit Timor-Leste! Das ist eine Blamage für unser Land und ein herber Rückschlag für die Gleichstellung von Frauen in Österreich. Österreich sandelt unter dieser Regierung in allen Bereichen ab.“

NEOS fordern eine umgehende Kurskorrektur und konkrete Maßnahmen, um Österreich wieder an die Spitze zu bringen und die Gleichstellung von Frauen in allen Bereichen voranzutreiben. „Es ist an der Zeit, dass ÖVP und Grüne endlich aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen und wirksame Initiativen ergreifen. Wir brauchen das Angebot einer flächendeckenden und kostenlosen Ganztagskinderbetreuung ab dem 1. Geburtstag, anstatt Frauen mit einer Herdprämie in mittelalterliche Rollenbilder zu zwingen, wie die ÖVP das tut. Weitere Jahre des Stillstands sowie weitere schlechte Wertungen können wir uns schlicht nicht leisten, die Regierung gefährdet mit ihrem Reformunwillen unsere Freiheit und unseren Wohlstand.“

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

Presseabteilung

0664/88782480

presse @ neos.eu

(Ausschließlich für Medienanfragen.

Bürger_innenanfragen bitte an kontakt @ neos.eu)