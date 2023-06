Baden Mobil begeistert deutsche Tourismusbranche

Das hochinnovative Mobilitätskonzept aus Baden wird im Rahmen des Deutschen Städte- und Kulturforums als TOP-Beispiel für zukunftsorientierte Mobilität präsentiert.

Baden bei Wien/ Niederösterreich (OTS) - Anfang Juni wurde vom Deutschen Tourismusverband zum Städte- und Kulturforum eingeladen, um gemeinsam mit prominenten Vertretern der Branche neue Chancen und Potentiale für den deutschen Tourismus auszuloten. Großes Schwerpunktthema vor mehr als 100 führenden, deutschen Tourismusfachleuten war in diesem Jahr „Nachhaltigkeit für den Städte- und Kulturtourismus“ und in diesem Zusammenhang wurde, als Best Practice-Beispiel, das zukunftsorientierte Konzept Baden Mobil vorgestellt.

Auf besondere Einladung des Deutschen Tourismusverbandes präsentierte der Badener Tourismusdirektor Klaus Lorenz das umfassende Mobilitätspaket, mit Gästeshuttle zur Unterkunft (First/Last Mile), E-Scootern, Citybikes, E-Citybikes, E-Trekkingrädern, Mountainbikes, E-Mountainbikes und E-Autos und betonte dabei vor allem auch die leichte Zugänglichkeit via Wegfinder-App und einfachem QR-Code scannen. Im darauffolgendem Interviewforum wurde gemeinsam mit den beiden anderen beispielgebenden Städten Regensburg und Karlsruhe und dem Auditorium über einen zukunftsfähigen und nachhaltigen Tourismus in den Destinationen diskutiert. Aufgrund der detaillierten Nachfragen zu den Funktionalitäten des Konzepts und den zahlreichen persönlichen Gesprächen in den Pausen war eindeutig erkennbar, dass die Tourismusverantwortlichen in Deutschland zur Zeit dringend nach umsetzbaren Lösungen suchen. Baden Mobil ist ein Gesamtpaket, das dem Gast, bei öffentlicher Anreise, die komplette, individuelle Mobilität in seiner Urlaubsdestination garantiert. Darüber hinaus profitieren auch die lokale Bevölkerung und die Mitarbeiter in den Tourismusbetrieben.

Bürgermeister Stefan Szirucsek: „Unser Mobilitätspaket Baden mobil wird in Deutschland wahrgenommen. Der Umfang und die einfache Handhabung mittels einer App für alle Funktionen wurde als vorbildhaft bezeichnet und diskutiert. Baden übernimmt somit eine Vorreiterrolle im Mobilitätsbereich für alle im deutschsprachigen Raum.“

