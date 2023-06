Donaustadt: Bluegrass-Gruppe „Nugget“ im Kultur-Stadl

Zählkarten für 24. Juni: 0677/630 19 868, Info: 0699/180 646 40

Wien (OTS/RK) - Flotte Bluegrass- und Country-Lieder spielt die 1977 ins Leben gerufene Gruppe „Nugget“ am Samstag, 24. Juni, im „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96). Das Konzert beginnt um 19.00 Uhr. Band-Leiter Helmut Mitteregger und seine Freund*innen haben schon zahlreiche Auszeichnungen erhalten und mehrfach USA-Tourneen absolviert. Bei wichtigen Festivals in ganz Europa erhielt das Ensemble „Nugget“ stets regen Applaus. Die versierten Musiker*innen veröffentlichten bereits mehrere erfolgreiche CDs, zuletzt das Album „East Of Kentucky“. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Das Team des Vereins „Kulturfleckerl Eßling“ vergibt Zählkarten: Telefon 0677/630 19 868. Zählkarten-Reservierungen per E-Mail: reservierung@kulturfleckerl.at.

Ehrenamtlich werkender Obmann der Vereinigung „Kulturfleckerl Eßling“ ist Christian Langhammer. Auskünfte über die nächsten Konzerte im „Kultur-Stadl“ erteilt der Vereinschef gerne unter der Telefonnummer 0699/180 646 40. Kontaktaufnahme via E-Mail: kultur@kulturfleckerl.at.

Allgemeine Informationen:

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

presse.wien.gv.at