Barbara Stöckl im Gespräch mit Thomas Stipsits, Gert Steinbäcker, Sara Montagnolli und Hannelore Knoflach

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 22. Juni um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 22. Juni 2023, um 23.05 Uhr in ORF 2 Kabarettist Thomas Stipsits, Sänger Gert Steinbäcker, Ex-Beachvolleyballerin Sara Montagnolli und „Reise-Oma“ Hannelore Knoflach zu Gast bei Barbara Stöckl:

Die Publikumslieblinge Thomas Stipsits und Gert Steinbäcker erzählen bei Barbara Stöckl, was sie verbindet – und das ist so einiges: die steirische Herkunft, die Liebe zu Griechenland und auch die Musik. Der 30 Jahre jüngere Kabarettist und Schauspieler wuchs mit den legendären Songs des STS-Sängers auf. Daher war es Stipsits ein großes Anliegen, am Ende seines aktuellen Kinofilms „Griechenland“ gemeinsam mit Steinbäcker dessen Aussteiger-Hymne „Irgendwann bleib i dann dort“ zu singen. Mit der „Hektomatik-Welt“, wie Steinbäcker schon vor Jahrzehnten formulierte, haben heute beide ihre Probleme. In Anlehnung an einen anderen STS-Hit gesteht Stipsits, der diesen Sommer seinen 40. Geburtstag feiert: „Ich bin ein altmodischer Hund.“

Ganz und gar nicht altmodisch ist Hannelore Knoflach, die als „coolste Oma Tirols“ bezeichnet wird. Das liegt nicht nur an den lustigen Videos der 81-Jährigen auf der Social-Media-Plattform TikTok, sondern auch an ihrem abenteuerlustigen Reiseverhalten. Nach dem überraschenden Tod ihres Mannes beschloss die Pensionistin, die Welt zu bereisen – und zwar allein, mit Rucksack und nicht selten per Anhalter. Mit Barbara Stöckl spricht sie über ihre Erlebnisse in Chile, im Iran, in Pakistan und vielen anderen Ländern.

Sie hat die Welt beruflich bereist: Sara Montagnolli war die erste Profi-Beachvolleyballerin Österreichs. Nun ist die 44-Jährige zurück in Österreich und als Mentorin der Damen-Teams tätig. Zudem wird sie bei der Europameisterschaft von 2. bis 6. August auf der Wiener Donauinsel als ORF-Expertin am Center Court stehen. Eine Vorreiterin war sie auch als Teil der ersten gleichgeschlechtlichen Eheschließung in Tirol – wie es dazu kam, erzählt sie im Nighttalk „Stöckl“.

