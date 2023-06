Continentale Versicherungsverbund: Wachstum mit Ertrag auch in schwierigen Zeiten

Dortmund/Wien (ots) - Der auch auf dem hiesigen Markt aktive Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit erzielte im vergangenen Jahr ein solides Wachstum. Die Prämieneinnahmen im selbst abgeschlossenen Geschäft stiegen 2022 insgesamt um 4 Prozent auf 4,52 Milliarden Euro. Zu der positiven Entwicklung im Verbund trugen alle drei Sparten bei. Insgesamt stieg der Kapitalanlagebestand des Verbundes im vergangenen Jahr um 3,4 Prozent auf 26,26 Milliarden Euro. Das Kapitalanlageergebnis nahm um 2,3 Prozent auf 648 Millionen Euro zu. Trotz der extrem schwierigen Situation an den Kapitalmärkten war das Kapitalanlageergebnis auch im Jahr 2022 nur in einem vernachlässigbaren Umfang von Abschreibungen und Abgangsverlusten beeinflusst.

Die Unternehmensgruppe erzielte im vergangenen Jahr ein Bruttoergebnis von 705 Millionen Euro; das Rohergebnis lag bei 640 Millionen Euro. Das Eigenkapital des Konzerns stieg im Vergleich zum Vorjahr um 51 Millionen auf 1,04 Milliarden Euro.

Im vergangenen Jahr hat sich der Verbund verstärkt mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Seit 2022 werden bei allen Verbundunternehmen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in der Kapitalanlage berücksichtigt. Die vorgeschriebene Nachhaltigkeits-Präferenzabfrage für Kunden wurde umfänglich umgesetzt und Vermittler entsprechend geschult. Eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung bestimmt das Handeln und Auftreten des Continentale Versicherungsverbundes. Umweltschutz und Ressourcenmanagement spielen dabei eine immer größere Rolle.

Continentale Lebensversicherung mit starkem Prämienplus

In Österreich ist der Continentale Versicherungsverbund im Segment Lebensversicherung tätig. Das Prämienvolumen in diesem Geschäftsfeld wuchs im Verbund 2022 zum wiederholten Mal in Folge. Die beiden Lebensversicherer des Konzerns erwirtschafteten ein Prämienplus von insgesamt 7,3 Prozent.

Das Wachstum wird vor allem von der Continentale Lebensversicherung getragen. Hier stiegen die Prämieneinnahmen um 9,6 Prozent. Mit 1,09 Milliarden überschritten sie damit erstmals die 1-Milliarde-Marke. Dieses Plus ergibt sich sowohl aus einem Zuwachs bei den laufenden Prämien (um 8,8 Prozent) wie auch den Einmalerlägen (um 13,8 Prozent). Gemäß der Geschäftsstrategie ist der Anteil der Einmalerläge an den gesamten Prämieneinnahmen bei der Continentale mit 16,4 Prozent jedoch weiterhin vergleichsweise gering.

Direktversicherer baut Geschäft weiter aus

Die EUROPA Lebensversicherung AG steigerte ihre Prämieneinnahmen um 1,1 Prozent auf 377 Millionen Euro. Wie in den vergangenen Jahren weitete das Unternehmen insbesondere sein Kerngeschäft in der Risikolebensversicherung aus. Der Direktversicherer überzeugt mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis, nachhaltig kalkulierten Produkten und komfortablen Services.

Die Produkte der Continentale Lebensversicherung und der EUROPA Lebensversicherung sind in Österreich über die Continentale Assekuranz Service GmbH erhältlich.

Weitere Informationen finden freie Vermittler unter https://makler.continentale.at. Speziell für Kunden aufbereitete Informationen gibt es unter www.continentale.de/kunden-in-oesterreich.

Über die Continentale Assekuranz Service GmbH

Die Continentale Assekuranz Service GmbH bündelt seit 2011 die Aktivitäten des Continentale Versicherungsverbundes in Österreich. Das Team ist im Wiener Büro sowie in den Regionen persönlich für die Vermittler da. Seit mehr als 25 Jahren ist der Verbund mit seinen beiden Lebensversicherern in Österreich aktiv - und das erfolgreich. 1996 startete die Continentale hier als Wegbereiter für die Berufsunfähigkeitsvorsorge. In diesem Bereich ist sie weiterhin einer der Markt- und Innovationsführer. Außerdem bietet sie fondsgebundene Rentenversicherungen an. Mit günstigen und zugleich leistungsstarken Tarifen gehört das Verbundunternehmen EUROPA zu den wichtigsten Anbietern von Ablebensversicherungen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Josef Seyr

Geschäftsführer Continentale Assekuranz Service GmbH

Tel.: 01/5123352-16

office @ continentale.at