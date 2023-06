Jüdisches Museum Wien eröffnet „Fokus! Jetzt! Maria Austria – Fotografin im Exil“

Wien (OTS/RK) - Das Jüdische Museum Wien, ein Museum der Wien Holding, eröffnete am 20. Juni 2023 die neue Ausstellung mit dem Titel „Fokus! Jetzt! Maria Austria – Fotografin im Exil“. Diese Ausstellung markiert die erste Einzelausstellung der herausragenden Fotografin Maria Austria in Österreich und präsentiert ihr Leben und Werk anhand ihrer Bilder.

Gelungene Ausstellungseröffnung

Direktorin Barbara Staudinger begrüßte die Gäste der gestrigen Ausstellungseröffnung: „Maria Austrias Blick als Fotografin ist unkonventionell – feministisch, widerständig. Und immer ist es auch eine jüdische Perspektive, die sie von ihrer Gegenwart in Wien, Amsterdam und auf ihren Reisen zeigt. Es ist mir daher ein ganz besonderes Anliegen, diese in Österreich vergessene Fotografin unserem Publikum nahe zu bringen.“

Kuratorin Andrea Winklbauer gab in ihrer Rede einen Überblick zu der Ausstellung und betonte: „Für mich als Kuratorin war es großartig, im Maria Austria Institut in Amsterdam in die Welt der Maria Austria einzutauchen, quasi Maria Austria Luft einzuatmen und bis an die Ellbogen durch Fotos, Negative und Kontaktauszügen zu wühlen und diese wunderschönen Fotografien zu entdecken.“

Zu Maria Austrias Biographie sprach Autor Martien Frijns und gab Einblicke in das fotografische Schaffen der bekannten niederländischen Fotografin. „Wenn Maria Austria einen Titel wählen dürfte, dann würde sie schlicht ‚Ich bin Fotografin‘ wählen“, führt Frijns aus und fasst Austrias fotografische Entwicklung in drei Phasen zusammen: “erstens ‚Fotografin werden’; zweitens ‚die Alltagsfotografin’; und schließlich ‘die postmoderne Fotografin’.”

Die feierliche Eröffnungsrede hielt Landtagsabgeordneter Michael Aichinger und unterstrich die Wichtigkeit des Jüdischen Museum Wien innerhalb der Wiener Kulturlandschaft. Er begrüßte auch Helly Oestreicher, als eine der letzten Zeitzeuginnen dieser Zeit: „Frau Oestreicher, diese Ausstellung ist nicht nur dem Werk Ihrer Tante verpflichtet, sondern ist in gewisser Weise auch Ihre Ausstellung – da sie uns die Gelegenheit gibt, Sie bei uns in Wien willkommen zu heißen.”

Die Eröffnung wurde von Shira Karmon musikalisch begleitet.

Zahlreiche Eröffnungsgäste

Die anwesenden Gäste, u.a. die Nichte von Maria Austria Helly Osterreich-Groeneveld mit ihrer Tochter, der Zeitzeuge Vincent Mentzel, die Leiterin des Maria Austria Instituts Patricia Pince-Van der Aa, der niederländische Botschafter Aldrik Gierveld, der türkische Botschafter Ozan Ceyhun, Felix Hoffmann, Shams Asadi, Susanne Keppler-Schlesinger, Topsy Küppers und Dwora Stein, zeigten sich beeindruckt von der facettenreichen Ausstellung im Museum in der Dorotheergasse.

„Fokus! Jetzt! Maria Austria – Fotografin im Exil“

Die Ausstellung ist von 21. Juni 2023 bis 14. Jänner 2024 im Jüdischen Museum Wien, Dorotheergasse 11, einem Museum der Wien Holding, zu sehen. Zu der von Andrea Winklbauer kuratierten und von Studio Nardin gestalteten Ausstellung erscheint ein zweisprachiger Katalog zum Preis von 24,90 € im Eigenverlag, der einen breiten Überblick über das fotografische Werk Maria Austrias enthält. Zur Ausstellung veranstaltet das Jüdische Museum Wien auf seinen Social Media Kanälen einen Fotowettbewerb unter dem Hashtag #ClickLikeMaria.

Das Jüdische Museum Wien, Dorotheergasse 11, 1010 Wien, ist von Sonntag bis Freitag 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der zweite Standort, Museum Judenplatz, Judenplatz 8, 1010 Wien, ist von Sonntag bis Donnerstag von 10 bis 18 Uhr, freitags 10 bis 14 Uhr (Winterzeit) bzw. 17 Uhr (Sommerzeit) geöffnet.

Weitere Informationen unter www.jmw.at oder info@jmw.at.

Pressefoto:

Das Foto zur Aussendung ist im Presse-Bereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Natascha Golan

Jüdisches Museum Wien – Medienbetreuung

Tel.: +43 1 535 04 31 - 1519

E-Mail: natascha.golan @ jmw.at



Claude Brauchbar, MA

Wien Holding – Corporate Communications

Tel.: +43 1 408 25 69 - 29

E-Mail: c.brauchbar @ wienholding.at