FPÖ – Seidl: Eigene SPÖ-Bezirksrätin liest SPÖ-Hacker die Leviten

SPÖ-Gesundheitsstadtrat unfähig und unwillig, die desaströsen Zustände in den Wiener Spitälern zu beheben

Wien (OTS) - Als „Provokation der Sonderklasse“ bezeichnet der Gesundheitssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Wolfgang Seidl, die völlig unpassende Antwort auf die Streikankündigung der Ärztekammer für die Notaufnahme der Klinik Ottakring, wonach die Ärzte nicht so vielen Nebenbeschäftigungen nachgehen sollen. „Es zeigt sich einmal mehr, dass Hacker keine Ahnung davon hat, was ein Dienst auf der zentralen Notaufnahme für eine psychische und physische Anstrengung bedeutet. Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang, dass ihm sogar seine eigene SPÖ-Bezirksrätin von Hernals und Ärztin Aglaia Kotal die Leviten liest und den von ihm verzapften Unsinn widerlegt. Hacker glaubt offenbar, dass das verzweifelte medizinische Personal zum Spaß unzählige Gefährdungsanzeigen verfasst, mit denen es darauf hinweist, dass die medizinische Versorgung in den Wiener Gemeindespitälern nicht mehr gewährleistet ist“, so Seidl.

„SPÖ-Hacker ist gemeinsam mit dem inkompetenten Direktorium des Wiener Gesundheitsverbundes rund um die Direktorin Kölldorfer-Leitgeb, ihren Stellvertreter Wetzlinger und den medizinischen Direktor Binder unfähig und unwillig, die desaströsen Zustände in den Wiener Spitälern zu beheben. Daher sollte er besser heute als morgen seinen Hut nehmen und für einen echten Gesundheitsexperten Platz machen“, erklärt der freiheitliche Gesundheitssprecher, der seine Solidarität mit dem Streikkomitee bekundet.

