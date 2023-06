Lonely Bouquet Day am Sonntag, dem 25. Juni 2023

3.000 kleine Blumensträuße warten in ganz Österreich auf glückliche FinderInnen

Wien (OTS) - Am Sonntag, den 25. Juni 2023 findet zum 11. Mal der internationale Lonely Bouquet Day, der Tag des versteckten Blumenstraußes, statt. - Auch in Österreich, denn auch die heimischen FloristInnen werden den PassantInnen mit kleinen Blumensträußchen eine Freude bereiten. "Ausgesetzt" werden die floralen Überraschungen übrigens an öffentlichen Plätzen, es gilt also, die Augen beim Sonntagsspaziergang offenzuhalten, um in den Genuss eines Lonely Bouquets zu kommen.

"Ich freue mich, dass unsere Floristinnen und Floristen wieder beim Lonely Bouquet Day mitmachen. Damit warten ca. 3.000 Blumensträußchen auf ihre glücklichen FinderInnen", sagt Johann Obendrauf, Bundesinnungsmeister-Stellvertreter der österreichischen Gärtner und Floristen in der Wirtschaftskammer Österreich und Präsident des Blumenbüros Österreich. "Blumen rufen die positivsten Emotionen hervor und glückliche Gesichter sind mit dieser schönen Idee vorprogrammiert. Zudem können sich die Beschenkten anhand der floralen Präsente von der hohen handwerklichen Qualität unserer Produkte überzeugen."

Von der Idee zur internationalen Aktion

Ins Leben gerufen hat den Lonely Bouquet Day übrigens die Amerikanerin Emily Avensen, die in Belgien lebt, wo sie einen Blumenpflückgarten betreibt. Ihre Idee, die sie auf verschiedenen Social-Media-Plattformen postete, hat rasch viele Nachahmer weltweit gefunden, die seitdem jeweils am letzten Sonntag im Juni blühende Aufmerksamkeiten vorbereiten, um fremden Menschen eine Freude zu machen.

Teilen Sie Ihre Freude über den unverhofften Blumengruß und und schicken Sie uns Ihr Foto per E-Mail an office@blumenbuero.or.at. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Nähere Informationen und Bilder gibt es beim Blumenbüro Österreich, Laxenburgerstraße 367, 1230 Wien, Telefonnummer +43/1/615 12 98, Fax +43/1/61512 99, E-Mail: office @ blumenbuero.or.at beziehungsweise auf der Homepage http://www.blumenbuero.or.at