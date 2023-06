Stocker: „Babler ist einsam an der Spitze der Sozialdemokratie“

SPÖ-Richtungsstreit weitet sich aus: Nach Dornauer kritisiert auch Muchitsch den SPÖ-Linksruck in der Migrationsfrage

Wien (OTS) - „SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler ist einsam an der Spitze der Sozialdemokratie. Es wird schnell deutlich, dass es ihm an der notwendigen Unterstützung innerhalb der Partei mangelt. So gibt es immer mehr Genossen, die ihrem neuen Parteichef etwas über die Medien ausrichten und ihn vehement kritisieren. Man sieht: Babler hat die Mehrheit der Delegierten hinter sich, aber bei Weitem nicht die gesamte Partei. Es ist auch nicht verwunderlich, hatte der Stamokap-Marxist bei der breiten Mitgliederbefragung bloß 1/3 der Stimmen“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker.



„Der Migrationsstreit innerhalb der Sozialdemokratie weitet sich aus: Nach Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer kritisiert nun auch FSG-Vorsitzender Josef Muchitsch den massiven Linksruck der SPÖ in Migrationsfragen. Für die Volkspartei ist klar: Eine linke Willkommenskultur mit offenen Grenzen darf es nicht mehr geben. Ganz im Gegenteil: Die Asylbremse muss noch stärker angezogen werden. All jene, die da sind, müssen dementsprechend gut und werteorientiert integriert werden“, so Stocker abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Volkspartei

Abteilung Presse

Tel.:(01) 401 26-100

presse @ oevp.at

https://www.dievolkspartei.at/