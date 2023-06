Morgen bei RTLZWEI: Neue Folgen "Das Messie-Team - Start in ein neues Leben" (FOTO)

München (ots) - Entrümpler Dennis Karl und die langjährige Messie-Expertin Sabina Hirtz sind zurück an der Arbeit und auf den Bildschirmen als "Das Messie-Team". Sie helfen Menschen, die unter dem Messie-Syndrom leiden, nicht nur beim Ausmisten. Sie packen das Problem bei der Wurzel und sind eine wichtige Säule im Heilungsprozess. Betroffene erhalten durch langfristige Therapie den Start in ein neues Leben. Vier neue Folgen ab 22. Juni um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Vier neue Episoden mit Dennis Karl und Sabina Hirtz als "Das Messie-Team"

Tatkräftige Unterstützung und psychologische Betreuung für Betroffene

Ab 22. Juni, donnerstags um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI

Teilweise hunderte Quadratmeter von Wohnfläche - genutzt werden kann davon jedoch fast keiner. Die meisten Häuser und Wohnungen von Betroffenen erscheinen von außen normal und gepflegt. Doch ein Blick hinein gibt einen Vorgeschmack auf das Leben hinter der Fassade: Kisten, Kleidung und Unrat stapeln sich in den Zimmern bis zur Decke. Die Menschen können sich nicht mehr aus eigener Hand aus ihrer Misere befreien. Doch eines haben sie: Den Willen und die Einsicht, etwas zu ändern!

Das zwanghafte Sammeln von Dingen und Müll ist jedoch keine reine Faulheit. Im Gegenteil: Es ist eine psychische Erkrankung. In den neuen Folgen "Das Messie-Team" wird dieser auf den Grund gegangen und bei der Entrümpelung kommen oft schwierige Verhältnisse aus der Vergangenheit der Betroffenen zu Tage.

Dabei bekommen die betroffenen Personen Hilfe von einem unschlagbaren Team mit jahrelanger Erfahrung: Sabina Hirtz und Dennis Karl sehen sich die Wohnungen und Häuser an, helfen beim Entrümpeln und sind vor allem eine große emotionale Stütze. Denn das Wegwerfen von teils doch geliebten Dingen und Aufräumen der Wohnung kann ein sehr schmerzhafter Prozess für alle Beteiligten sein.

Der Schritt in ein neues, gesundes Leben wird in Form einer Therapie auch langfristig unterstützt.

Vier neue Folgen "Das Messie-Team - Start in ein neues Leben" - Ab 22. Juni jeden Donnerstag um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Produziert wird das Format von Endemol Shine Germany GmbH.

Über "Das Messie-Team - Start in ein neues Leben":

Sie wollen aufräumen, können es aber nicht. In Deutschland sind schätzungsweise knapp zwei Millionen Menschen vom Messie-Syndrom betroffen. Messie-Therapeutin Sabina Hirtz und Entrümpelungsprofi Dennis Karl packen das Problem an der Wurzel und helfen den Betroffenen. Ihr Ziel ist es aber nicht nur für ein sauberes Zuhause zu sorgen, sondern den Menschen die Rückkehr in das gesellschaftliche Leben zu ermöglichen.

