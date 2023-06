„Gitarrenklänge aus den Sechzigern“ in der Brigittenau

Wien (OTS/RK) - Melodien legendärer „Gitarren-Bands“ (The Shadows, The Spotnicks, The Ventures) aus den Jahren 1959 bis 1965 sind am Donnerstag, 22. Juni, ab 19.00 Uhr, im Festsaal im Amtshaus Brigittenau (20., Brigittaplatz 10) zu vernehmen. Das Quartett „The Bald Eagles“, genauso bekannt als „Shadows Revival Band“, präsentiert zur Freude des Publikums das nostalgische Programm „Shaded Shadows“. Der Abend hat die Devise „Gitarrenklänge aus den Sechzigern“. Die Musiker sind reifere Semester und das ist der Grund für die Bezeichnung „Bald Eagles“ (Weißkopfadler). Der Eintritt ist kostenlos. Organisiert wird das Konzert durch den Verein „Kulturforum Brigittenau“. Auskunft: Telefon 0664/19 44 208 (Christine Maly) bzw. E-Mail maly.christine@aon.at.

Diese Veranstaltung wird seitens des Bezirks unterstützt. Über weitere geförderte Kultur-Termine im 20. Bezirk informiert das Büro-Team der Bezirksvorstehung Brigittenau unter der Rufnummer 4000/20 115. Erkundigungen per E-Mail: post@bv20.wien.gv.at.

