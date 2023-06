AVISO: Präsentation der neuen Elektro-Einsatzfahrzeuge der Berufsfeuerwehr Wien

Die Stadt Wien – Feuerwehr und Katastrophenschutz zeigt erstmals zwei hochmoderne Elektro-Feuerwehrfahrzeuge. Wiens Feuerwehrstadtrat Peter Hanke und Branddirektor Mario Rauch stellen am Freitag, 23. Juni 2023 die neuen Basis-Löschfahrzeuge (BLF) vor.

Fast auf den Tag genau vor 120 Jahren nahm die Berufsfeuerwehr Wien ihr erstes Elektro-Löschfahrzeug in Betrieb. Am 23. Juni 2023 wird die neue Generation von elektrisch betriebenen Feuerwehrfahrzeugen vorgestellt und den Medienvertreter*innen noch vor der offiziellen Indienststellung die Möglichkeit gegeben einen ersten Blick darauf zu werfen. Bei der Präsentation werden sowohl das erste Elektro-Löschfahrzeug von 1903 als auch die beiden brandneuen BLF in Betrieb vorgeführt.

Die Vertreter*innen der Medien sind zu diesem Fototermin herzlich eingeladen. Bitte merken Sie vor:

Zeit: Freitag 23. Juni 2023, 11 Uhr

Ort: Zugswache Landstraße, 1030 Wien, Baumgasse 89

Anmeldung: Bitte per E-Mail bis Donnerstag, 22. Juni 2023 an pressestelle@ma68.wien.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Stadt Wien

Feuerwehr und Katastrophenschutz

1010 Wien, Am Hof 9-10



Diensthabender Presse- und Informationsoffizier

Mobil: +43 676 8118 68122

E-Mail: pressestelle @ ma68.wien.gv.at

Internet: www.feuerwehr.wien.at



Mag. Roberta “Louis” Kraft

Mediensprecherin Amtsführender Stadtrat KR Peter Hanke

Büro der Geschäftsgruppe Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke

Tel: 01/4000-81211

E-Mail: roberta.kraft @ wien.gv.at