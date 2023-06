Tagung zu Schulentwicklung: Bildungsarmut in Österreich steigt!

Tagung von AK, Armutskonferenz und Bildung Grenzenlos sieht besonders große Probleme an Schulen

Wien (OTS) - Bildung ist in Österreich nach wie vor von Ungleichheit geprägt. Viele Schulen stehen heute vor großen Herausforderungen. Aufgrund von schwierigen äußeren Bedingungen können sie oft keine idealen Lernumgebungen für Schüler:innen zur Verfügung stellen. Schlechte Lernergebnisse sind oft die Folge. Wie aber können diese Herausforderungen effektiv und nachhaltig bewältigt werden? Diese Frage steht im Mittelpunkt der gemeinsamen Tagung Zu-MUTungen von Arbeiterkammer Wien, Armutskonferenz und Bildung Grenzenlos am Mittwochnachmittag ab 14:00 im Bildungszentrum der AK Wien, Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien.

Der Linzer Soziologe Johann Bacher (JKU) zeigt in seinem Vortrag, dass die Bildungsarmut unter Volksschüler:innen in Österreich zwischen 2006 und 2021 von 16 auf 20 Prozent gestiegen ist. Damit zählt jede:r fünfte Schüler:in in Österreich am Ende der vierten Klasse Volksschule zur Risikogruppe. Am Beispiel der Sekundarstufe zeigt Bacher, dass sich die Zahl der Risikoschüler:innen deutlich erhöht, wenn in einer Schule viele Kinder sind, denen ihre Eltern bei Hausaufgaben oder Lernen aufgrund unterschiedlichster Gründe (berufliche Belastungen, Betreuungspflichten, etc.) nicht helfen können. Johann Bachers Conclusio: Schulen mit einem höheren Anteil sozial benachteiligter Schüler:innen sollen mehr finanzielle Mittel erhalten, um diese Nachteile auszugleichen und den Schüler:innen bestmögliche Chancen zu bieten.

Ilkim Erdost, Bereichsleiterin Bildung in der AK Wien sieht sich bestätigt: „Wir fordern seit fast zehn Jahren die flächendeckende Einführung eines Chancen-Index. Die aktuellen Ergebnisse von Johann Bacher zeigen erneut, wie wichtig es ist, Schulen mit großen Herausforderungen besser auszustatten“.

Die AK hat 2015 ein Modell für eine gerechte, transparente und bedarfsorientierte Schulfinanzierung präsentiert, um das Angebot der Schulstandorte genau an die Bedürfnisse ihrer Schüler:innen anzupassen: den AK-Chancen-Index (www.chancenindex.at). Er zeigt, unter welchen Bedingungen jede einzelne Schule arbeitet – und welche zusätzlichen Mittel sie dementsprechend braucht, um allen Schüler:innen eine faire Chance zu geben. Für Schulen mit größeren Herausforderungen gibt es zusätzliche Mittel. So können Schulen mit vielen SchülerInnen, die großen Förderbedarf haben, Nachteile durch mehr Förderangebote, pädagogisches oder administratives Unterstützungspersonal etc. ausgleichen.

Ilkim Erdost appelliert an Bildungsminister Polaschek „Unser Modell liegt auf dem Tisch. Es ist fertig und könnte sofort umgesetzt werden. Alle Schulen würden profitieren. Aber statt die großen Herausforderungen anzugehen, scheint der Bildungsminister aktuell lieber an kleinen Schräubchen zu drehen. Wir brauchen aber keine weiteren Projekte, wir brauchen endlich mehr Chancengerechtigkeit in unserem Bildungssystem. Kinder und Jugendliche sind die Zukunft unseres Landes – weshalb wir ihre Entwicklung ganz oben auf die Agenda setzen müssen. Und dafür brauchen wir endlich die flächendeckende Einführung des AK-Chancen-Index“.

