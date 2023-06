Stop Femi(ni)zide: Eine Aktion gegen systemische Morde von Theaterkollektiv Hybrid

Vereinte Stimmen gegen Gewalt: Projekt “Stop Femi(ni)zide – Aktion gegen systemische Morde” ruft Gedenktag für die Opfer von Femi(ni)ziden ins Leben.

Wien (OTS) - An fünf Tagen arbeitet das Theaterkollektiv Hybrid unter der künstlerischen Leitung von Mahsa Ghafari und Alireza Daryanavard die tiefliegenden Ursachen für geschlechtsspezifische Gewalt auf. Im Anschluss an die fünf Performances eines 80-köpfigen Sprechchors, geleitet von Özlem Bulut, die in fünf unterschiedlichen Wiener Bezirken spielen, finden Panel-Diskussionen mit Expert*innen statt.

Gedenktag & Mahnmal für die Opfer von Femi(ni)ziden



Der 25.06. wird zum Gedenktag für die Opfer von Femi(ni)ziden, den das Kollektiv, gemeinsam mit Kooperationspartner*innen wie #aufstehn, den Autonomen Frauenhäusern und “Stop - Stadtteile ohne Partnergewalt” ausruft. Als Schlusspunkt wird ein Mahnmal, geschaffen von Duha Sazara, errichtet.

In Österreich fehlt es an gesellschaftlichem Bewusstsein und präventiven Schutzmaßnahmen gegen patriarchale Gewalt. 35.000 Menschen unterstützen in einem Appell der Kampagnenorganisation #aufstehn die Forderung nach mehr Geld für Prävention und einer Informationskampagne.

Ein Projekt im Rahmen von SHIFT und in Kooperation mit #aufstehn.

Termine:

19.- 22.06. um 19 Uhr in den Bezirken 9, 6, 16, 20

25.06. ab 14 Uhr am Karlsplatz “Gedenktag für die Opfer von Femi(ni)ziden”



Presseordner (PA Langform, Fotos, Infos): https://tinyurl.com/stopfemizide

Appell: http://aufstehn.at/gewaltschutz

Gedenktag für die Opfer von Femi(ni)ziden

Datum: 25.06.2023, 14:00 - 18:00 Uhr

Ort: Karlsplatz

1040 Wien, Österreich

Url: https://instagram.com/theaterkollektiv.hybrid

Rückfragen & Kontakt:

Mahsa Ghafari (Theaterkollektiv Hybrid)

Mail: ghafari.m.contact @ gmail.com



Hannah Zach (Kommunikation #aufstehn)

Mail: presse @ aufstehn.at