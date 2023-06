Wiener Handel kürt die besten Nachwuchs-Verkaufsprofis

Angehender Sportartikel-Einzelhandelskaufmann ist Wiens „Junior Sales Champion“ – Gumprecht: Top-Nachwuchs ist unser wertvollstes Potenzial

Wien (OTS) - Profundes Fachwissen, rhetorische Kompetenz und Begeisterung: Damit überzeugte Bernhard Scholz beim Junior Sales Award 2023, dem Lehrlingswettbewerb des Wiener Handels, die Jury und holte sich den Sieg. Der 18-Jährige absolviert derzeit sein 3. Ausbildungsjahr als Sportartikel-Fachverkäufer. „Ich wollte immer etwas lernen, das mich motiviert und auch persönlich weiterbringt“, sagt der frischgebackene Junior Sales Champion. Als begeisterter Mountainbiker und Fahrrad-Fan suchte er gezielt einen Ausbildungsplatz, wo er sein Wissen über Fahrräder vertiefen kann. Seine Initiativbewerbung bei der Bernhard Kohl Sporthandel GmbH (Wien 23) war dann so überzeugend, dass er 2021 tatsächlich als Lehrling aufgenommen wurde. „Für mich die absolut richtige Wahl“, sagt Scholz. „Ich lerne hier täglich dazu und freue mich jedes Mal, wenn ich Neues höre.“



Ebenso souverän sicherte sich Tamika Höllerer den zweiten Platz beim Junior Sales Award. Die 18-Jährige wird bei Ikea am Standort Westbahnhof zur Einzelhandelskauffrau mit Schwerpunkt Einrichtungsberatung ausgebildet und ist derzeit im 2. Lehrjahr. „An meinem Beruf mag ich am meisten den Kontakt mit den Kunden. Es gibt täglich andere Herausforderungen, und das macht mir Spaß“, sagt sie. Auch beim Wettbewerb stand für sie die Freude am Dabeisein im Vordergrund: „Auf der Bühne zu stehen gefällt mir.“



Neben einem Preisgeld - 1.000 Euro für den Sieger, 600 Euro für die Zweitplatzierte – holten sich Bernhard und Tamika die Tickets für die Teilnahme am „Junior Sales Champion National“, wo sie am 11. Oktober in Salzburg für Wien an den Start gehen werden. Dort wollen beide nochmals alles aus sich herausholen. „Wenn man sein Bestes gibt, dann akzeptiert man auch das Ergebnis“, sagt Scholz.



Teilnehmer führen ein Verkaufsgespräch

Beim Junior Sales Award werden alljährlich die besten Verkaufstalente jedes Bundeslandes gekürt. Es gilt, ein zehnminütiges Verkaufsgespräch zu führen, wobei die Fachjury neben Fachwissen und Argumentationstechnik auch Kriterien wie Gesprächseröffnung, Bedarfsermittlung, Zusatzverkauf, allgemeiner Eindruck und die Behandlung von Einwänden bewertet. Auch Fremdsprachenkompetenz ist gefragt – die Kandidaten müssen eine englischsprachige Testkundin kompetent bedienen. 18 angehende Einzelhandelskaufleute aus Wiener Betrieben stellten sich heuer der Herausforderung.



Gumprecht: Eine Ausbildung im Handel bietet tolle Zukunftschancen

„Der Junior Sales Award bietet dem Branchennachwuchs eine gute Bühne, um ihre Skills und ihr Verkaufstalent unter Beweis zu stellen. Das ist ganz besonders den Siegern, aber auch allen anderen Teilnehmern heuer wieder auf eindrucksvolle Weise gelungen“, gratulierte Wiens Handelsobfrau Margarete Gumprecht den angehenden Fachkräften. Sie hob hervor, dass eine Ausbildung im Handel jungen Menschen tolle Berufschancen eröffnet. „Gute, motivierte Mitarbeiter sind für Handelsbetriebe das A und O. Denn wie in kaum einer anderen Branche ist unser Erfolg untrennbar verknüpft mit Kompetenz und Auftreten der Mitarbeiter, weil das ganz entscheidend den Kundeneindruck prägt. Top-Verkäufern stehen im Handel aussichtsreiche Karrierewege offen.“



Trend zur Lehre hält weiter an

Die mehr als 37.000 Wiener Handelsbetriebe beschäftigen rund 113.000 Mitarbeiter und bilden etwa 2.700 Lehrlinge aus, das ist ein Fünftel aller Wiener Nachwuchskräfte. Insgesamt absolvieren in den Wiener Betrieben aktuell 13.610 Lehrlinge ihre Ausbildung zur Fachkraft (Stand: 31.5.), das sind um 4,3 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Zahl der Lehranfänger im 1. Lehrjahr lag Ende Mai sogar um 14,8 Prozent höher als vor einem Jahr (4.608 Lehrlinge). Auch davon entfällt ein Fünftel (948) auf den Handel.



