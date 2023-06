AVISO Konferenz Grüne Wien am 23.6.: „Widerstand in Rojhelat – Westiran“ im Wiener Rathaus

Wien (OTS) - Seit dem gewaltsamen Tod der 22-Jährigen Jina Mahsa Amini am 16. September 2022, zieht sich eine Welle des Protests durch die islamische Republik Iran. Der Kampf um Menschenrechte ist neu entbrannt - seinen Ausgang nehmend u.a. in den kurdischen Gebieten des Irans. Die Landtagsabgeordneten der Grünen Wien, Berivan Aslan und Niki Kunrath, laden herzlich zur Konferenz " Widerstand in Rojhelat - Westiran " ein. Diskutiert werden Lösungsansätze und Handlungsspielräume innerhalb der Wiener und österreichischen Politik gemeinsam mit Vertreter:innen der kurdisch-iranischen Community. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Weltflüchtlingstags statt.

Wann: Freitag, 23. Juni 2023, von 09:00 - 12:00 Uhr (Einlass 9:00, Beginn 9:15 Uhr)



Wo: Wappensaal im Rathaus, Zugang über Aufzug bei Stiege 8, 1. Stock

Begrüßung: Klubobmann David Ellensohn

Diskussionspanel 1: Rojhelat/Westiran - Wien

Wie ist die Situation im Iran/in Rojhelat und welche Forderungen können an die Wiener und österreichische Politik gestellt werden?

Warum ist der Kampf um Menschenrechte in Rojhelat/Westiran auch für Wien relevant?

Redebeitrag von:

Azizi Khalid, Sprecher der demokratischen Partei Kurdistan (KDP) Iran (in englischer Sprache)

Sowie:

Hiwa Bahrami, Stv. Vorsitzender des Internationalen Komittees der KDP Iran

Mohammad Abdullahpour, Vertreter der KDP Iran in Österreich

Pause: 10:30 - 10:45 Uhr

Diskussionspanel 2: Wien - Rojhelat/Westiran

Was kann die Menschenrechtsstadt Wien tun, um die ethnische und religiöse Minderheit in ihrer Selbstbestimmung zu unterstützen?

Muss bzw. wie kann die Sicherheit der iranischen Diaspora in Österreich gewährleistet werden und sein?

Es diskutieren:

AbgzNR Stephanie Krisper - NEOS

LTAbg. Marina Hanke - SPÖ Wien

LTAbg. Berivan Aslan - Die Grünen Wien

Moderation: LTAbg. Niki Kunrath

