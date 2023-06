#dif23: Alle Details zur Recruiting-Area

Am kommenden Wochenende findet das 40. Donauinselfest statt und überzeugt erstmals auch als Job-Plattform mit zwei Recruiting-Areas. Vor Ort dabei: ÖBB, Polizei, Post AG, uvm.

Das Donauinselfest ist in seiner Größenordnung und Niederschwelligkeit seit 40 Jahren unvergleichlich. Das Fest hat ein enormes Potenzial, das wir zugunsten von aktuellen Themen in unserer Gesellschaft und im Sinne des sozialen Miteinanders nutzen. In Zeiten wie diesen müssen wir noch mehr aufeinander schauen! Als Antwort auf den Arbeitskräftemangel gibt es im heurigen Jubiläumsjahr zwei Recruiting-Areas, die sowohl Unternehmen als auch Interessierten neue Perspektiven rund um Job- und Mitarbeiter*innen-Suche eröffnen Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien

Die Recruiting-Areas befinden sich an zwei Standorten: Die Wien Holding Recruiting Insel Floridsdorf liegt direkt bei der Floridsdorfer Brücke hinter der Wien Energie / radio fm4 / Radio Wien / HITRADIO Ö3 Festbühne und die Wien Holding Recruiting Insel Brigittenau zwischen der W24 Heurigeninsel und der Stiegl / Clubkultur Insel. Geöffnet haben sie am Samstag, den 24. und Sonntag, den 25. Juni jeweils von 11 bis 19 Uhr. Darüber hinaus sind auch viele Organisationen und Unternehmen, die am DIF vertreten sind, bei ihren eigenen Ständen offen für neue Mitarbeiter*innen.

Folgende Unternehmen sind in den #dif23 Recruiting-Areas vertreten

Wien Holding

Die Wien Holding ist mit 75 Unternehmen und 3.500 Mitarbeiter*innen einer der größten Arbeitgeber in Wien. Beim Stand auf der Wien Holding Recruiting Insel Floridsdorf erhalten Interessierte Einblick in das Unternehmen und werden über die vielfältigen Berufsfelder informiert. Mit etwas Glück können Besucher*innen Konzerttickets und vieles mehr gewinnen!

ÖBB

Die ÖBB sind nicht nur der größte Mobilitätsdienstleister des Landes, sondern auch einer der größten Arbeitgeber Österreichs. Kaum ein anderes Unternehmen bietet so viele unterschiedliche und spannende Jobmöglichkeiten wie die ÖBB. Beim ÖBB Stand auf der Wien Holding Recruiting Insel Brigittenau gibt’s Infos über die Jobs mit Sinn in mehr als 130 verschiedenen Berufsfeldern!

Wiener Städtische Versicherung

Die Wiener Städtische Versicherung ist nicht nur verlässlicher Partner des Donauinselfests, sondern ist am Veranstaltungswochenende mit der „Sorgenfrei Zone“ auf der Wien Holding Recruiting Insel Floridsdorf präsent. Hier informieren die Jobbotschafter*innen der Wiener Städtischen über Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen, außerdem erwartet die Festivalbesucher*innen jede Menge Spaß bei Fotobox, Selfiewand und Co.

Polizei

Die Polizei hat das Donauinselfest seit seinen Anfängen begleitet und ist in ihrer Einsatzführung mit ihm gewachsen. Jetzt will die Polizei Interessierte in der Recruiting-Area des Donauinselfestes im Bereich der Wien Holding Recruiting Insel Floridsdorf ansprechen und den Exekutivdienst präsentieren: Bei der Polizeiarbeit steht der Mensch im Mittelpunkt – als Teil eines eingespielten Teams in einem krisensicheren und abwechslungsreichen Beruf!

hallermobil

Ein Job, der bewegt: hallermobil bietet im Bereich der barrierefreien Mobilität attraktive Ein- & Aufstiegsmöglichkeiten sowie zahlreiche Benefits wie Prämien, Firmenevents, Geschenke und Weiterbildungen. Das Unternehmen ist seit 1986 als barrierefreier Fahrtendienst tätig und unterstützt Menschen mit und ohne Einschränkungen im Alltag. Zu finden ist hallermobil auf der Wien Holding Recruiting Insel Floridsdorf.

Porsche Holding

Die Porsche Holding, das größte Automobilhandelshaus in Europa, ist heuer erstmalig Teil des Donauinselfests und freut sich bereits, die #dif23 Besucher*innen kennenzulernen! Ihr Stand ist bei der Floridsdorfer-Brücke auf der Wien Holding Recruiting Insel Floridsdorf und bietet spannende Einblicke in das Unternehmen. Besucher*innen erwarten Goodies und haben zudem die Chance, einen Roadtrip mit einem PIA Camper zu gewinnen!

Arbeiter Samariter Bund

Rund 1.400 junge Männer entscheiden sich jedes Jahr ganz bewusst für den Zivildienst beim Samariterbund. Warum? Weil sie dabei wertvolle Erfahrungen sammeln und gleichzeitig eine professionelle Ausbildung erhalten. Alle „Zivis“ beim Rettungs- und Krankentransport werden zwei Monate lang zum Rettungssanitäter ausgebildet. Viele von ihnen bleiben auch nach dem Zivildienst in der Samariterbund-Familie ehrenamtlich tätig oder können später – nach einer kostenpflichtigen Zusatzausbildung – eine Berufsberechtigung für eine Karriere im Wachstumsmarkt der Gesundheits- und Sozialberufe erlangen. Alle Zivildienstleistenden sind eine wertvolle Stütze für den Samariterbund und leisten einen wichtigen Beitrag für ihre Arbeit und unsere Gesellschaft. Interessierte finden den Stand des ASB auf der Wien Holding Recruiting Insel Brigittenau.

US-Botschaft in Österreich

Auch die US-Botschaft ist am Donauinselfest 2023 in der Wien Holding Recruiting Insel Brigittenau bei ihrem Stand auf der Suche nach Mitarbeiter*innen. Bewerber*innen erwartet ein interessantes Arbeitsumfeld im ersten Wiener Gemeindebezirk. Die US-Botschaft in Österreich bietet allen Menschen die gleichen Chancen!

Wiener Linien

Die Wiener Linien sorgen dafür, dass jeden Tag rund zwei Millionen Fahrgäste rasch, sicher und nachhaltig an ihr Ziel kommen – auch beim Donauinselfest! Interessierte können ihren Karriere-Stand besuchen und mehr über die mehr als 120 verschiedenen Jobprofile den Wiener Linien erfahren. Egal ob nächster Karriere-Schritt oder Quereinstieg – für jede Situation findet sich hier der passende Job. Die Wiener Linien sind auf Wien Holding Recruiting Insel Floridsdorf vertreten.

Fonds Soziales Wien

Die FSW-Unternehmensgruppe und ihre 2.500 Mitarbeiter*innen gestalten soziale Sicherheit in Wien mit dem Ziel, die Lebensqualität der Menschen in Wien zu verbessern, sie zu stärken und zu fördern. Als zukunftssicherer und sozialer Arbeitgeber bietet der FSW viele spannende Job-Möglichkeiten in den verschiedensten Bereichen wie Pflege, Soziales, Gesundheit, IT oder Verwaltung. Sprechen wir darüber! Die Mitarbeiter*innen des FSW erwarten die Besucher*innen beim 40. Donauinselfest auf der Wien Holding Recruiting Insel Brigittenau.

Magistratsabteilung 28 – Straßenverwaltung und Straßenbau

Ob Stephansplatz, Mariahilfer Straße oder Linke Wienzeile, bei der Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau laufen die Fäden für Planung, Bau und Erhaltung des öffentlichen Straßenraums zusammen. Durch weniger Asphalt und Beton sowie durch mehr Bäume, Grünflächen, Radwege und breitere Gehsteige verbessern sie die Lebensqualität in Wien. Bei ihnen gibt es viele interessante Jobs mit zahlreichen Vorteilen. Am Donauinselfest können Interessierte mehr dazu erfahren – direkt von den Mitarbeiter*innen aus den unterschiedlichsten Bereichen auf der Wien Holding Recruiting Insel Floridsdorf.

Post AG

Vielfalt und Chancen #zusammenbringen – bei der Österreichischen Post. Als Partnerin in der neuen Recruiting-Area ist dieses Jahr die Österreichische Post auf der Wien Holding Recruiting Insel Floridsdorf vertreten. „Sommer, Sonne, Gelb und die Österreichische Post, das passt einfach zusammen“, erklärt Stefanie Wunsch, Leiterin des Post-Recruitings. „Das Donauinselfest ist wie die Österreichische Post für alle Menschen und Gruppen da, von jung bis alt, unabhängig von Geschlecht, Herkunft und Religion. Diese Wertvorstellungen zeigen wir nicht nur auf der Donauinsel, sie machen uns auch als Unternehmen aus. Das macht die Post auch so spannend, da wir für wirklich jede*n einen passenden Job haben: Ob IT, Logistik, Verkauf oder LKW-Fahrer*in, es gibt nur wenige Unternehmen in Wien und in Österreich, die so vielfältig und bunt sind wie die Österreichische Post.“ Neben Informationen zur Jobwelt der Österreichischen Post können Besucher*innen des Recruiting-Stands ihr Sommerfeeling auch kostenlos via Postkarte festhalten: Einfach fotografieren, ausfüllen und kostenlos verschicken!

McDonald‘s

Auch McDonald's ist am #dif23 in der Recruiting-Area anzutreffen und offen für neue Mitarbeiter*innen. Interessierte finden den Stand auf der Wien Holding Recruiting Insel Floridsdorf.

Folgende Unternehmen und Organisationen sind direkt bei ihren #dif23 Standorten auf der Suche nach Mitarbeiter*innen

Das österreichische Bundesheer

In einer angenehmen und entspannten Atmosphäre sorgt das österreichische Bundesheer mit vielen Videos und in persönlichen Gesprächen für ausreichend Information über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten, die es zu bieten hat. Anzutreffen ist das österreichische Bundesheer im Bereich der ACTION & FUN Insel.

Arbeitsweltinsel

Im Bereich der Arbeitsweltinsel neben der Reichsbrücke können sich Interessierte unter anderem rund um Jobchancen bei folgenden Magistratsabteilungen und vertretenen Organisationen informieren:

MA01 – Wien Digital

MA42 – Wiener Stadtgärten

MA44 – Stadt Wien Bäder

MA45 – Wiener Gewässer

MA48 – Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark

MA57 – Frauenservice Wien

Wien Kanal

ebswien kläranlage & tierservice

Gesundheitsbehörde des ÖGB



Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 40 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

