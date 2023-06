Tradition auf Kosten des Tierleids – Tierschutz Austria ruft zu Unterschriften für Fiakerpferde aus

Petition sorgt für Fiaker-Strecken fern der Innenstadt und Fahrverbot ab 30 Grad

Wien (OTS) - Die unbestreitbare Schönheit der Wiener Innenstadt zieht auch heuer wieder zahlreiche Touristinnen und Touristen an. Doch so schön die Umgebung in der Stadt, geprägt von unebenem Kopfsteinpflaster, Lärm und hektischem Personen- und Autoverkehr für viele Menschen ist, umso größer ist die enorme Belastung für die sensiblen Fiakerpferde. Die steigenden Temperaturen, die einen weiteren Laster für die leidenden Tiere bedeuten, nutzt Tierschutz Austria nun, um auf ihre Petition – Fiaker-Strecken fern von der Wiener Innenstadt und Fahrverbote ab 30 Grad – aufmerksam zu machen.

„Das derzeit geltende Fahrverbot ab 35 Grad ist zu wenig und muss strenger kontrolliert werden. Die Stadt Wien ist hier aufgefordert, zumindest diese Regelungen zu kontrollieren und zu gewährleisten, dass die Fiakerpferde nicht unnötig leiden müssen,“ erklärt MMag. Dr.in. Madeleine Petrovic Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins (Tierschutz Austria) „Wir empfehlen allerdings seit Jahren ein viel sinnvolleres Fahrverbot ab 30 Grad sowie eine generelle Verlegung von Fiaker-Strecken fern der Wiener Innenstadt. So kann die Tradition der Fiaker erhalten bleiben und gleichzeitig Tierleid deutlich reduziert werden.“

Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, startete Tierschutz Austria eine Petition: https://www.ots.at/redirect/tierschutz-austria12 „Mit der Unterzeichnung dieser Petition an die Stadt Wien kann nun jede und jeder den Fiakerpferden eine Stimme geben und eine sinnvolle Lösung für alle Beteiligten unterstützen,“ so die Tierschützerin.

