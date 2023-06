Janoch: Rat auf Draht wichtige Institution zum Schutz unserer Kinder

Stadt muss Informationskampagne zu Notrufnummer an Pflichtschulen starten

Wien (OTS) - "Seit bereits 35 Jahren ist der Notruf von Rat auf Draht für Kinder und Jugendliche eine wichtige Anlaufstelle bei Problemen, Sorgen, Fragen oder in Krisensituationen. Diese Einrichtung ist im Sinne des Kinderschutzes enorm wichtig, auch da sie die Anonymität der Anrufer sicherstellt", erläutert die Familiensprecherin der Wiener Volkspartei, Silvia Janoch, im Zuge der gestrigen Gemeinderatssitzung.

Ziel der Telefonate sei es dabei, die Kinder zu motivieren, zu bestärken und gegebenenfalls auch konkrete Schritte setzen zu können, falls notwendig auch gegen deren eigene Familien. Hierfür werden auch Konferenzschaltungen mit Kinderschutzzentren, der Möwe oder der Polizei angeboten. Die Notrufnummer ist unter 147 ohne Vorwahl aus ganz Österreich rund um die Uhr zum Nulltarif und anonym erreichbar. Anonymität ist hier besonders wichtig – denn getätigte Anrufe sind auf der Handyrechnung nicht nachlesbar. Somit bietet diese Funktion einen wichtigen Schutz für Opfer.

Pro Tag werden bei Rat auf Draht ca. 200 Anrufe entgegengenommen, davon sind ca. 35 Prozent aus Wien - der Anstieg ist bei rund 60.000 Telefonaten pro Jahr enorm! In letzter Zeit nehmen vor allem die Anrufe in der Altersgruppe der 6-10jährigen besonders stark zu. "Aus diesem Grund versucht Rat auf Draht gezielt mittels Informationskampagnen und -materialien diese betroffenen Kinder zu erreichen. Doch ausgerechnet diese Altersgruppe der Volksschüler kennt dieses Angebot häufig gar nicht", erläutert Janoch.

Ein Grund dafür sei, dass Schulen individuell und auf Eigeninitiative Infomaterial bei Bedarf anfordern und den Schülern zur Verfügung stellen können. "Diese Freiwilligkeit garantiert aber keinen umfassenden Kinderschutz, da viele Kinder mit Beratungsbedarf dadurch gar nichts von dem Angebot erfahren. Nur informierte Kinder können sich Hilfe und Unterstützung holen, wenn sie diese benötigen", betont die Familiensprecherin.

"Die Schule ist der beste Ort, um viele Kinder zu erreichen. Ich fordere daher die verpflichtende Anbringung der Notrufnummer und des QR-Codes von Rat auf Draht an gut sichtbaren Orten in jeder Wiener Pflichtschule. Diese im Verhältnis kleine und einfach durchzuführende Maßnahme kann vielen Kindern zu Schutz und Rat verhelfen. Denn Kinderschutz liegt in der Verantwortung von uns Erwachsenen", so Janoch abschließend.

