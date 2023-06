Darmgesundheit & -vorsorge hat hohen Stellenwert in OÖ Gesundheitsversorgung. Start „MY LIFE-Infotage zur Darmgesundheit“

Linz/Wien (OTS) - Viele Österreicher:innen sind von Darmerkrankungen unterschiedlichster Art betroffen, das Spektrum von Erkrankungen im Verdauungstrakt ist breit: Von Nahrungsmittelunverträglichkeiten über akute Darminfekte bis hin zu Chronisch Entzündlichen Darmkrankheiten (CED) oder sogar lebensbedrohlichen Tumoren. Wie können Erkrankungen vermieden oder schnell diagnostiziert werden? Wie unterscheiden sie sich voneinander? Wohin kann ich mich als Betroffene:r wenden? Welche Möglichkeiten bietet die oberösterreichische Gesundheitsversorgung? Genau diesen Einblick über die abgestimmte und vernetzte gastroenterologische Gesundheitsversorgung in Oberösterreich geben Vertreter:innen aus Medizin, Politik und Patientenschaft.

Medienvertreter:innen sind herzlich zur Pressekonferenz geladen:

Es sprechen (alphabetische Reihung):

INFORMATION: Ab 14:30 Uhr startet das Publikumsevent „MY LIFE-Infotage zur Darmgesundheit“ mit einer themenbezogenen Vortragsreihe sowie Begleitprogramm. Alle Medienvertreter:innen sind selbstverständlich ebenso eingeladen daran teilzunehmen. Detailinfos & Programm: https://t.ly/YXnO

Über den CED-Kompass:

Initiator der „MY LIFE-Infotage zur Darmgesundheit“ ist die Patient:innen-Initiative CED-Kompass (www.ced-kompass.at). Der CED-Kompass ist Österreichs größte Info- und Serviceplattform für Betroffene von Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Information, Aufklärung und Bewusstseinsbildung für Chronisch Entzündliche Darmerkrankungen (CED) sind die wesentlichen Anliegen des CED-Kompass. Dafür stehen zahlreiche kostenlose Services zur Verfügung – u.a.: eine CED-Helpline, der TELEGRAM-Infochannel oder der Podcast „DarmTalk“.

Die „MY LIFE-Infotage zur Darmgesundheit“ machen im Zeitraum Juni 2023 bis Mai 2024 an insgesamt sechs Standorten in ganz Österreich Station.

Um über oberösterreichische Qualitätsmedizin, Gesundheitsversorgung und Vorsorge im Bereich Darmgesundheit aufmerksam zu machen, startet am 30.06.2023 die österreichweite Patient:innen-Eventreihe „MY LIFE-Infotage zur Darmgesundheit“ in Linz. Zum Auftakt findet eine Pressekonferenz statt.

Datum: 30.06.2023, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: JKU medLOFT, 9. OG

Krankenhausstraße 5, 4020 Linz, Österreich

