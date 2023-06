Junger Waldfriedhof am Friedhof Hernals

Naturnahes Abschiednehmen: 32 neue Bäume gesetzt

Auf unseren 46 Friedhöfen wird das Angebot an Naturgräbern laufend ausgebaut. Möglich sind Naturgräber unterschiedlicher Art bereits auf sieben Friedhöfen. Das neue Areal fügt sich in die Landschaft des bekannten Friedhofgeländes in Hernals ein. Der Waldfriedhof ist nicht nur ein Ort des Abschieds und der Ruhe, sondern auch Ausdruck unserer Verantwortung und unseres Respekts gegenüber der Umwelt Renate Niklas, Geschäftsführerin der Friedhöfe Wien

Wien (OTS) - Am Friedhof Hernals wurde ein neuer Naturgrab-Bereich eröffnet. Das Areal besteht aus jungen Bäumen, die im Laufe der Jahre zu einem Wald heranwachsen werden. Der neue Waldfriedhof erstreckt sich über eine Fläche von rund 2.000 m2. Gesetzt wurden 14 verschiedene Baumarten – darunter die Rotbuche, die Hängebirke, die Edelkastanie, die Hainbuche, die Baum-Hasel, zwei Ahorn-Arten, die Kirschpflaume und die japanische Blütenkirsche.

„Die Wiener Fortschrittskoalition hat in ihrem Regierungsübereinkommen neben einer Kapazitätserweiterung des Krematoriums auch weitere Angebote für Naturbestattungen festgeschrieben. Damit kommen wir der gestiegenen Nachfrage nach. Das erweiterte Krematorium der Friedhöfe in Simmering wurde bereits eröffnet, der Ausbau der Naturbestattungen erfolgt nun sukzessive. Der neue Waldfriedhof in Hernals ist dazu ein wichtiger Schritt“, betont Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft und Wiener Stadtwerke.

„ Auf unseren 46 Friedhöfen wird das Angebot an Naturgräbern laufend ausgebaut. Möglich sind Naturgräber unterschiedlicher Art bereits auf sieben Friedhöfen. Das neue Areal fügt sich in die Landschaft des bekannten Friedhofgeländes in Hernals ein. Der Waldfriedhof ist nicht nur ein Ort des Abschieds und der Ruhe, sondern auch Ausdruck unserer Verantwortung und unseres Respekts gegenüber der Umwelt “, so Renate Niklas, Geschäftsführerin der Friedhöfe Wien.

Die Beisetzungen finden in biologisch abbaubaren Urnen statt, die aus nachhaltigen Materialien hergestellt werden. Unter jedem Baum können bis zu 12 Grabstellen angelegt werden. Die ersten 32 Bäume bieten Raum für mehr als 380 Gräber, in denen jeweils zwei Bio-Urnen Platz finden.

Die Pflanzung weiterer Bäume ist in Planung. Dabei wird großer Wert auf den Erhalt der natürlichen Gegebenheiten und auf den Schutz der Tier- und Pflanzenwelt gelegt.

Zurück zur Natur, hin mit der Bim

Die Nachfrage nach Naturgräbern steigt. Beisetzungen unter Bäumen verbinden den Wunsch nach naturnaher Verabschiedung und würdevoller Erinnerung. Die letzte Ruhestätte im Kreislauf der Natur wird mit den Vorteilen funktionierender Infrastruktur auf bestehenden Friedhofsflächen verwoben. Die Anreise ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich, die Anlagen sind naturnah gepflegt, Wege sind geräumt.

Die Friedhöfe Wien betreuen eine Gesamtfläche von 5,2 km2. Das sind rund 1,2 % der Fläche Wiens. Diese enorme Gesamtfläche wird mit großer Verantwortung der Umwelt gegenüber gestaltet. Als Orte der Erholung und der Natur sind die grünen Flächen der Friedhöfe Wien mehr als nur Begräbnisstätte und damit wesentlich für das Klima der Stadt. Den Rahmen für die Bemühungen rund um Natur- und Umweltschutz bildet die Gemeinsam-Sorgsam-Kampagne der Friedhöfe Wien.

www.naturgrab.at

Rückfragen & Kontakt:

Julia Stering

Friedhöfe Wien GmbH I Pressesprecherin

Simmeringer Hauptstraße 339 I 1110 Wien

Telefon: +43 (0)1 76070-28032

E-Mail: julia.stering @ friedhoefewien.at

www.friedhoefewien.at