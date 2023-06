Mag. Dr. Daniel Alge zum neuen Präsidenten der Freien Berufe Österreichs gewählt

Mit den neun Freiberufskammern auf dem Weg zu „#Freie Berufe 5.0“!

Der Präsident der Österreichischen Patentanwaltskammer Mag. Dr. Daniel Alge wurde am 20. Juni 2023 einstimmig zum Präsident der Bundeskonferenz der Freien Berufe Österreichs (BUKO) gewählt. Er vertritt nun die Anliegen der rund 87.000 Freiberufler (mit ihren rund 185.000 Mitarbeiter:innen) aus dem Bereich der Apothekerkammer, der Ärztekammer, der Notariatskammer, des Österreichischen Rechtsanwaltskammertags, der Patentanwaltskammer, der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen, der Tierärztekammer, der Zahnärztekammer sowie der Bundeskammer der Ziviltechniker:innen.

#Freie Berufe 5.0 – menschlicher, nachhaltiger und widerstandfähiger

In den letzten Jahren galt es, die Tätigkeiten und Systemrelevanz unserer Freien Berufsstände zu definieren und unsere Rolle für die Zivilgesellschaft zu manifestieren (Konzept Freie Berufe 4.0). Nun ist es an der Zeit, dieses Konzept gemeinsam Richtung Zukunft zu denken und noch menschlicher, innovativer, nachhaltiger und widerstandsfähiger zu entwickeln – eben den Weg zu #Freie Berufe 5.0 zu beschreiten.

Präsident Alge zum neuen Leitmotiv:

„Innovationen, der technologische Fortschritt und der Einsatz von KI wirken sich jetzt und auch in Zukunft essenziell auf all unsere Lebensbereiche aus. Es wird unsere Aufgabe sein, nicht nur weiterhin bei der Entwicklung von neuen Technologien in unseren Wirkungskreisen (4.0) in verantwortungsvoller Funktion als Vermittler zwischen Staat, Behörden und der Zivilgesellschaft vorne mit dabei zu sein, sondern in diesem Zusammenhang noch konkreter auf das menschliche Wohlergehen zu achten, um durch gemeinsames Auftreten und mit effizienten Innovationen für eine zielführende Nachhaltigkeit sowie verschränkte Resilienz und Vertrauenswürdigkeit zu sorgen.

Mit #Freie Berufe 5.0 rücken wir die Zivilgesellschaft mit dem Faktor Mensch/Tier und seinen Rechten sowie Bedürfnissen bewusst in den Vordergrund. Unsere Zielsetzung ist ein Interessensausgleich zwischen den Herausforderungen als freiberufliche Unternehmer:innen, den neuen Arbeitswelten (Working-Life-Balance), notwendigen (KI)Regulierungen sowie Maßnahmen zum Schutz der Umwelt, ohne dabei auf die bestehenden und künftigen Errungenschaften von 4.0 zu verzichten - natürlich immer mit dem Hauptaugenmerk auf diejenigen, die unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Wir werden dafür auch gezielt den Austausch mit den Generationen X, Y, Z innerhalb unserer Berufsgruppen suchen und bereits vorausschauend für die noch kommenden Generationen an einer resilienten und widerstandsfähigen Zukunft arbeiten.

Für uns bedeutet #Freie Berufe 5.0 grundsätzlich, dass niemand zurückgelassen oder diskriminiert wird. Das muss im Besonderen auch für unsere freien Berufsstände selbst gelten. Wir brauchen daher im politischen und wirtschaftlichen Gefüge eine bessere Einbindung mit dem Anspruch als vollwertiger Partner der Sozialpartnerschaft sowie so schnell als möglich echte und gleichbehandelnde wirtschaftliche Rahmenbedingungen, sodass wir den Bedürfnissen unserer Mandant:innen, Patient:innen, Klient:innen und Mitarbeiter:innen Gehör verschaffen und in angemessener Weise Rechnung tragen können.“

Wahrnehmung und Fortführung der EU-Agenden - Baurat h.c. DI Rudolf Kolbe

Der scheidende Präsident, Baurat h.c. DI Rudolf Kolbe, verbleibt aufgrund seines Sitzes und den damit verbundenen Tätigkeiten und Funktionen im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss (Vizepräsident der Gruppe III – Organisationen der Zivilgesellschaft sowie Sprecher der EU-Interessensgruppe der Freien Berufe) als EU-Beauftragter in den BUKO-Organen. Er wird in dieser Funktion für den Informationsaustausch zwischen EU und den österreichischen Freien Berufe sorgen, aber vor allem weiterhin mit starker Stimme die Interessen der Freien Berufe Österreichs auf europäischer Ebene vertreten und so gezielt, unsere Anliegen in Berichten/Stellungnahmen vorbringen.

Zur Person Präsident Mag. Dr. rer. nat. Daniel Alge - geboren 1965 und tätig als zugelassener Vertreter vor dem Europäischen und dem Österreichischen Patentamt und vor dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum sowie vor dem Einheitlichen Patentgericht der EU. Er vertritt nationale und internationale Unternehmen bei der Anmeldung, Erteilung und Durchsetzung von Patenten - vorwiegend in den Bereichen Biotechnologie, Biochemie und Molekularbiologie, sowie der Arzneimittelentwicklung. Daniel Alge ist fachkundiger Richter in Patentstreitverfahren am Handelsgericht Wien und am Obersten Gerichtshof, seit 2015 Präsident der Österreichischen Patentanwaltskammer, sowie Delegierter der Internationalen Föderation von Patentanwälten (FICPI) und hier Präsident der EU-FICPI-Arbeitsgruppe sowie Vorstandsmitglied der EPLIT (Vereinigung der europäischen Patentanwälte, die vor dem Einheitlichen Patentgericht (UPC) vertreten). Er promovierte in Chemie, Studienzweig Biochemie, an der Universität Wien und arbeitete im Anschluss als Postdoc im Europäischen Molekularbiologielabor (EMBL) in Heidelberg (Deutschland).

