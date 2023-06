Mountain Yoga Festival St. Anton: wo sich Yoga- und Naturliebhaber treffen

Zum bereits siebten Mal kommt vom 31.08. bis 03.09.2023 die internationale Yoga-Szene beim Mountain Yoga Festival St. Anton zusammen.

St. Anton am Arlberg (OTS) - 4 Tage reinste Bergluft einatmen, mit Weltklasse Lehrern Yoga praktizieren, die Natur entdecken mit Experten aus der Region und in praktische Meditationstechniken eintauchen. Das Mountain Yoga Festival St. Anton ist so viel mehr als nur ein Yogafestival. Es ist Treffpunkt für Yoga- und Naturliebhaber, ein Ort der Inspiration und Freundschaft, in einer spektakulären Umgebung: den Bergen des Arlbergs.

Internationales Line-Up trifft auf Local-Experts

Einmal mehr liest sich das Line-Up wie ein Querschnitt durch die Entwicklung des Yogas der letzten Jahre. Andrea Boni (Italien) wird auch dieses Jahr wieder am Arlberg in die Welt der Meditation mit den Teilnehmern eintauchen. Sandra Wijkman (Schweden) begeistert durch ihr Wissen in ihren Yogastunden, Manel Rodrigues (Portugal) unterrichtet mit Klarheit, geerdeter Inspiration und intelligenten Abläufen, die den kreativen Fluss eines jeden Yogis öffnen.

Karl Straub (Schweiz), Andrina Tisi (Schweiz), Alexandra Sagorz-Zimmerl (Österreich), Sascha Peschke (Deutschland), Sigrid Pichler (USA), Rashmi Zimburg (Österreich) Anna Welinder und Johanna Tschol (St. Anton) erweitern das Line-Up mit den geschätzten Local-Experts Geli Häusl (St. Anton) und (Sonja Stampfer (Innsbruck).

Matte ausrollen, durchatmen und Energie aufsaugen

Auf dem viertägigen Programm stehen Sessions unterschiedlicher Stilrichtungen für jedes Level. Dabei entscheiden die Teilnehmer selbst, wie intensiv oder entspannt sie ihren Aufenthalt gestalten. Jenseits der Matte zählen Workshops, Vorträge, der schon legendäre Yoga-Mittags-Stammtisch am Gampen (auf 1.800 Meter Seehöhe) zum Angebot. Ganz im Zeichen des Festivals stehen auch in allen teilnehmenden Hotels Tagesrhythmus, Ernährung und Bedürfnisse der Yogis im Fokus.

Der 4-Tages Festivalpass inklusive aller Programmpunkte kostet € 325,- / Person in Verbindung mit einer Unterkunft in einem der gelisteten Partnerbetriebe.

Preis 4-Tages Festivalpass ohne Unterkunft in einem der Partnerbetriebe: € 355,-

Weitere Informationen: www.mountainyogafestivalstanton.at

Festival Information:

Das Mountain Yoga Festival ist eine Veranstaltung vom Tourismusverband St. Anton am Arlberg. Das Festival mit dem Fokus auf Yoga, Natur und Gesundheit ist ein exklusiver Event mit internationalen Yogalehrern und Experten und einer Vielzahl an verschiedenen Yoga-Stilen für Anfänger und Fortgeschrittene, Bergerlebnissen und Workshops.

Das 7. Mountain Yoga Festival St. Anton findet von 31.08 – 03.09 2023 in St. Anton am Arlberg statt.

Mountain Yoga Festival St. Anton

Datum: 31.08.2023

Ort: St. Anton am Arlberg, Österreich

Url: https://www.mountainyogafestivalstanton.at

Festivaltickets können hier bestellt werden Tickets bestellen

