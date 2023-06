Arbeiten an Ortsdurchfahrt Guntersdorf Nord im Zuge der Landesstraße B 303 sind im Gange

Mehr Verkehrssicherheit und höhere Lebensqualität

St. Pölten (OTS) - Die Ortsdurchfahrt von Guntersdorf (Bezirk Hollabrunn) wird von der Kreuzung mit der Landesstraße L 1066 (Kalladorfer Straße) bis zur Kellergasse im Zuge der Landesstraße B 303 verkehrssicher umgestaltet. Aufgrund des notwendigen Arbeitsablaufes ist es erforderlich, die B 303 für die Dauer von rund vier Monaten zu sperren, es wird eine Umleitung eingerichtet. Die Arbeiten führen die Straßenmeisterei Hollabrunn und Baufirmen aus der Region durch. Mit der Fertigstellung ist bis Ende September zu rechnen. Restarbeiten werden dann noch bis Oktober durchgeführt.

Auf einer Gesamtlänge von rund 350 Metern werden hier, verbunden mit Kosten von 625.000 Euro (Land 120.000 Euro, Marktgemeinde 505.000 Euro), der Straßenoberbau erneuert, Tiefensanierungen durchgeführt und abschließend ein neuer Fahrbahnbelag aufgebracht. Die Fahrbahn der B 303 wird in einer Breite von sechs Metern ausgeführt. Um eine Reduktion der Fahrgeschwindigkeit bei der Ortseinfahrt zu erzielen und auch um das neue Betriebsgebiet künftig besser anzubinden, wird bei der Einmündung der Guntersdorfer Kellergasse in die B 303 ein vierstrahliger Kreisverkehr mit einem Außendurchmesser von 26 Metern errichtet. Weiters wird an der Ostseite der B 303 ein rund drei Meter breiter kombinierter Geh- und Radweg angelegt. Die Grünraumgestaltung und die neuen Bäume verleihen dem Ort ein harmonisches und natürliches Aussehen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse