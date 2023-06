Caritas startet Hitze-Paket und öffnet 21 Klimaoasen

Schwertner: „Hitze für obdachlose Menschen zunehmend gefährlich.“ Caritas öffnet Pfarrgärten und bittet um Spenden: 50 Euro für Sommerschlafsack, Sonnencreme und Trinkwasser.

Wien (OTS) - Inmitten der vielen anhaltenden Krisen – Krieg in Europa, Rekordinflation und Teuerung – macht die Klimakrise mit der ersten Hitzewelle jetzt wieder spürbar auf sich aufmerksam. Viele freuen sich nach dem regenreichen Frühling über die steigenden Temperaturen, doch für manche kann die Hitze schnell gefährlich werden. „Wie die Teuerungskrise trifft auch die Klimakrise die Ärmsten unserer Gesellschaft besonders hart“, betont Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien. Denn: „Obdachlose Menschen sind der Hitze in der Stadt oft ausgeliefert. Für sie ist die Hitze im Sommer beinahe so gefährlich wie die Kälte im Winter. Auch armutsbetroffene Menschen, die meist in beengten, schlecht gedämmten Wohnungen leben, können der Hitze weniger gut entgehen. Mit einem Hitze-Paket wollen wir heuer Abhilfe schaffen und verschiedenste Zielgruppen in der heißen Jahreszeit gezielt unterstützen indem wir zusätzliche Angebote schaffen und bestehende Angebote hitzefest machen – für Menschen, die auf der Straße stehen, ebenso wie für jene, die in den eigenen vier Wänden unter der Hitze leiden."

Sommerfrische im Pfarrgarten – Caritas Klimaoasen gehen in die vierte Saison

Gemeinsam mit 21 Pfarren in Wien und Niederösterreich ruft die Caritas heuer zum vierten Mal das Motto „Sommerfrische im Pfarrgarten“ aus. Freiwillige verköstigen die Gäste in den schattigen Pfarrhöfen mit kühlen Getränken und kleinen Snacks und bieten so einen Zufluchtsort zum Abkühlen mit netter Gesellschaft zum Plaudern. „Beim Projekt Klimaoasen geht es um die konkrete Unterstützung von Menschen in Not. Menschen, die von den steigenden Temperaturen und den hohen Preisen betroffen sind. Denn sie können sich den Eintritt ins Schwimmbad oder das kühle Getränk im Kaffeehaus nicht leisten. Mit den Caritas Klimaoasen machen wir Sommerfrische niederschwellig und kostenfrei möglich und bekämpfen gleichzeitig die steigende Einsamkeit“, fährt Schwertner fort.

Das Angebot war bereits in den vergangenen drei Jahren sehr beliebt. Im Sommer 2022 zählten 19 Klimaoasen mehr als 8.600 Besuche. Dabei spielte auch die Teuerung bereits eine große Rolle. Kostenlose Getränke und kleine Mahlzeiten waren für viele Besucher*innen eine große Entlastung. „Es ist großartig, dass sich im vierten Jahr der Klimaoasen noch mehr Pfarren beteiligen und wir auch heuer wieder kühle Orte für Menschen in Not anbieten können. Dafür möchte ich mich schon jetzt bei den beteiligten Pfarrgemeinschaften für ihr Engagement bedanken“, zeigt sich Maria Sofaly, Projektkoordinatorin der Klimaoasen, erfreut.

Streetwork im Sommer – Wasser und Sonnenschutz essenziell

Die Streetwork-Teams der Caritas sind das ganze Jahr über im Einsatz, um obdachlose Menschen zu unterstützen. Im Winter vermitteln sie Menschen auf der Straße in warme Notquartiere, verteilen Schlafsäcke, Decken und heißen Tee. „Auch im Sommer sind immer mehr Menschen auf unsere Hilfe angewiesen. Sie kommen in die Gruft, um sich abzukühlen und unsere Streetwork-Teams versorgen jene, die auf der Straße schlafen“, so Judith Hartweger, die Leiterin der Gruft. Denn: „Große Hitze bedeutet eine vermehrte Anstrengung für den menschlichen Körper und kann für ältere, chronisch kranke Menschen besonders gefährlich werden.“ Streetwork-Teams sind dann gefordert, mit den Menschen über diese Bedrohung zu sprechen und sie über Angebote, wie etwa die Klimaoasen, zu informieren.

Zudem verteilen sie Wasser, Sonnencreme und Kopfbedeckungen, um Dehydrierung und Hitzeschäden zu verhindern. Auch Isomatten und Sommerschlafsäcke werden an Betroffene ausgegeben, damit sie nicht direkt auf dem heißen Asphalt liegen müssen. Im Rahmen des trägerübergreifenden Projekts „Med4hope“ begleiten zusätzlich ehrenamtliche Ärzt*innen die Streetwork-Teams, um obdachlose Menschen medizinisch zu versorgen.

Caritas bittet um Mithilfe und Spenden

„Bitte unterstützen Sie uns dabei, jenen zu helfen, die besonders unter den heißen Temperaturen leiden. Etwa mit Ihrer Spende oder auch in dem Sie selbst bei Bedarf Wasserflaschen und Sonnenschutz an betroffene Menschen verteilen“, appelliert Klaus Schwertner.

Aktuelle Termine der Caritas-Klimaoasen: www.caritas-wien.at/klimaoase





