Jubiläum: FHWien der WKW vergibt zum 15. Mal Alumni Awards

Erfolgreiche AbsolventInnen werden dieses Jahr im Hotel Ritz-Carlton ausgezeichnet.

Wien (OTS) - Die FHWien der WKW eröffnet ihren AbsolventInnen beste Karrierechancen in der Wirtschaft. Beispielhaft dafür werden dieses Jahr bereits zum 15. Mal neun Absolventinnen und Absolventen vor den Vorhang geholt und mit einem Alumni Award ausgezeichnet.

Ehrung für Durchsetzungskraft, Zukunftsdenken und Engagement



„Dass viele unserer AbsolventInnen beruflich so erfolgreich sind, macht uns sehr stolz. Für viele legte das Studium den Grundstein für Karrieren im In- und Ausland. Mit dem Alumni Award, den wir seit vielen Jahren an herausragende AbsolventInnen vergeben, holen wir unsere Alumni vor den Vorhang“, so Michael Heritsch, Geschäftsführer der FHWien der WKW.

Die Nominierten der diesjährigen Awards kommen aus allen Studienbereichen der FHWien der WKW und werden im Herbst offiziell vorgestellt. Am 20. November 2023 versammeln sich 150 Gäste, darunter weitere Top-Alumni der FHWien der WKW sowie VertreterInnen der Hochschule und der Wirtschaft, um der Verleihung der Alumni Awards im eleganten Ambiente des Hotels Ritz-Carlton Vienna beizuwohnen.

Kategorien der Alumni Awards 2023:

„Professional Achievements“ – in dieser Kategorie werden Fach- und Führungskräfte ausgezeichnet, die national oder international Erfolge in ihrer Branche bzw. ihrem Tätigkeitsfeld erzielen.

„Shaping the Future“ – hier werden AbsolventInnen geehrt, die mit ihrer Denkweise und ihren Taten zukunftsweisende Antworten auf drängende Fragen unserer Zeit finden.

„Exceptional Commitment to FHWien der WKW“ – für PreisträgerInnen, die sich ganz besonders für die Lehre oder Forschung an der FHWien der WKW engagieren und so zur stetigen Weiterentwicklung der Hochschule beitragen.

Absolventin kreiert Award



Die vielfältigen Berufswege, die ein Studium an der auf Management und Kommunikation spezialisierten Fachhochschule ermöglicht, spiegeln sich auch in der eigens kreierten Trophäe wider. Künstlerin Sonja Riemer, die ebenfalls Absolventin der FHWien der WKW ist, drückt mit ihrem Kunstwerk die schier grenzenlosen Möglichkeiten und das Gefühl aus, nach dem Studium beflügelt neue Wege zu gehen.

Die Österreicherin, die in der Schweiz neue künstlerische Wurzeln geschlagen hat, greift in der fragilen Schönheit ihrer Gemälde und Skulpturen wichtige Themen auf und erkundet mit ihren Werken das Menschsein.

Premiere: Business Icon of the Year



2023 wird der neue Special Award „Business Icon of the Year“ eingeführt. Dafür holt die FHWien der WKW eine inspirierende Persönlichkeit in einer verantwortungsvollen Position auf die Bühne, deren Laufbahn eine Orientierung für die Studierenden und Alumni sein kann.



Glückliche Gesichter gab es auch schon bei den Alumni Awards 2022, die erstmals an gleich neun Alumni der FHWien der WKW vergeben wurden. Diese neue Tradition wird heuer fortgeführt.

Bildrechte: Alexander Müller



Die Alumni Awards werden heuer im eleganten Ambiente des Hotels Ritz-Carlton überreicht.

Bildrechte: Hotel Ritz-Carlton



FHWien der Wirtschaftskammer Wien (WKW)

Die FHWien der WKW ist Österreichs führende Fachhochschule für Management & Kommunikation. Eng vernetzt mit den heimischen Unternehmen bietet sie eine ganzheitliche und praxisbezogene akademische Aus- und Weiterbildung für über 2.800 Bachelor- und Master-Studierende. Zwei Drittel der Lehrenden kommen direkt aus der Wirtschaft. Ein exakt auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnittenes Lehr- und Forschungsangebot bereitet die Studierenden optimal auf ihre Karriere vor. Seit ihrer Gründung 1994 hat die FHWien der WKW schon rund 14.400 AbsolventInnen hervorgebracht.

