Bundesheer bietet Mitarbeitern von Kika/Leiner Jobs an

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner reagiert auf Kündigungswelle bei Kika/Leiner

Wien (OTS) - Aufgrund der bevorstehenden Schließungen von 23 Kika/Leinerfilialen bietet das Bundesheer allen Mitarbeitern, die gekündigt werden, Jobs als Facharbeiter an. Es ist möglich sich als Lagerarbeiter, Lagermeister, Staplerfahrer, Materialverwalter, Tischler, Sattler, Koch oder Hilfsarbeiter zu bewerben und an Logistikstandorten in ganz Österreich zu arbeiten.

„Wir wollen allen Mitarbeitern von Kika/Leiner in dieser für sie so schwierigen Situation helfen. Das Bundesheer bietet sichere Jobs und wir freuen uns auf jede und jeden, der Teil unseres großartigen Teams werden will“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Als Gehalt werden mindestens ca. 2.000,-/Brutto pro Monat geboten. Bei anrechenbarer Berufserfahrung von 10 Jahren steigt die Entlohnung auf ca. 2.150,-/Brutto und bei 20 anrechenbaren Jahren auf ca. 2.300,-/Brutto. Das Bundesheer bietet Block- und Gleitzeit, günstige Mahlzeiten vor Ort und Parkplätze an den Standorten. Die großen Standorte befinden sich in Wien, Graz, Salzburg, Wels, St. Johann in Tirol und Klagenfurt. Aber auch für die weiteren Logistikstandorte des Bundesheeres in Großmittel, Allentsteig, Bischofshofen/Buchberg, Hieflau, Zeltweg, Innsbruck, Brunn/Gebirge und Bruckneudorf werden Facharbeiter gesucht.

Es werden die Vollendung des 18. Lebensjahres, die österreichische Staatsbürgerschaft und bei Facharbeitern der Nachweis des Lehrberufes vorausgesetzt.

Bei Interesse kann man sich unter 0664 622 2983 bewerben.

Die Heereslogistikzentren des Bundesheeres sind über das gesamte Bundesgebiet verteilt. Sie lagern und versorgen das Bundesheer mit Bedarfsgütern. Einzelne Zentren sind auf verschiedene Aufgaben spezialisiert. Die Facharbeiter der Logistikzentren unterstützen im täglichen Dienstbetrieb, während Übungen oder auf Einsätzen im In- und Ausland. Sie warten und verteilen Waffensysteme, Munition, Ausrüstung, Bekleidung und sonstige Versorgungsgüter.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Presseabteilung

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer