Oö. Volksblatt: "Teil- wird Vollzeit" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 21. Juni 2023

Linz (OTS) - Horcht man dem neuen SPÖ-Chef zu, dann wird klar, worum es der SPÖ — und in ihrem Schlepptau auch der Gewerkschaft, bei der offensichtlich die Überparteilichkeit nicht einmal mehr ein Lippenbekenntnis ist — seit der Gründung geht: Um die Verkürzung der Arbeitszeit. Was zu Beginn der Industrialisierung absolut notwendig war, wirkt im 21. Jahrhundert fast ein bisschen paradox. Nun werden also 32 Wochenstunden und sechs Wochen Urlaub gefordert. Und auch das Ende der Arbeit, sprich Pensionsantritt, soll möglichst früh erfolgen. Gleichzeitig ist „Arbeit“ aber das Kernthema der Sozialdemokratie und die Wichtigkeit der Erwerbsarbeit wird nicht infrage gestellt. Arbeit ist ein „Muss“, dass es einem auch Freude machen und Erfüllung bringen kann, wird nicht gesehen. Irgendwie drängt sich die Frage auf, wie viel Arbeitszeit die SPÖ am Ende gerne hätte. Mit den derzeitigen Forderungen sind es knapp 1400 Arbeitsstunden pro Jahr, bei einem 8-Stunden-Tag umgerechnet 175 Arbeitstage, unterm Strich hätte man also mehr als ein halbes Jahr frei. Die SPÖ will uns zur Teilzeit-Gesellschaft machen und das bei vollem Lohnausgleich. Wobei auch eine Frage sein wird, ob Halbzeitarbeiter noch SPÖ wählen oder nicht doch lieber die Freizeitpartei Österreich gründen — die Initialen FPÖ sind allerdings schon besetzt.

