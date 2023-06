Schulz (SPÖ): In 20 Jahren keine einzige neue HTL in Wien!

Der Bund ist gefordert, rasche Maßnahmen zu ergreifen.

Wien (OTS/SPW-K) - „In den vergangenen 20 Jahren wurde Wien kein einziges Gebäude einer höheren technischen und gewerblichen Lehranstalt neu errichtet, während in der Steiermark beispielsweise sieben solcher Lehranstalten neu errichtet wurden. In Oberösterreich waren es fünf. Die geplante Errichtung eines einzigen neuen Schulstandortes in Wien bis 2030 im technisch gewerblichen Bereich wird den Anforderungen der Ausbildung nicht gerecht!“, kritisiert SP-Lehrlingssprecher Benjamin Schulz.

Insbesondere in Wien, das bereits über ein gut entwickeltes technisch gewerbliches Schulwesen verfügt, ist es von großer Bedeutung, sowohl im Bereich der mittleren als auch der höheren technischen Lehranstalten zusätzliche Impulse zu setzen. Dies beinhaltet sowohl den Ausbau bestehender Einrichtungen als auch die Schaffung zusätzlicher Standorte, weiß Schulz: „Die Stadt Wien hat sich im Bereich der dualen Berufsausbildung bereits vielfältig engagiert und fördert die berufliche Bildung mit erheblichen Mitteln. Nun liegt es auch in der Verantwortung des Bundes, rasche Maßnahmen zu ergreifen. Dazu gehört vor allem die zügige Umsetzung des Schulentwicklungsplans für Wien, der die Errichtung zusätzlicher berufsbildender mittlerer und höherer Schulen vorsieht, indem die erforderlichen Budgetmittel im Schulentwicklungsprogramm (SCHEP) bereitgestellt werden.“ Der Lehrlingssprecher hat in der heutigen Gemeinderatssitzung einen entsprechenden Antrag eingebracht, dem mehrheitlich zugestimmt wurde (Gegenstimmen von Seiten der ÖVP). Besonderes Augenmerk sollte laut dem Lehrlingssprecher dabei auf Initiativen zur Förderung von Frauen und Mädchen im technisch gewerblichen Schulwesen liegen, beispielsweise durch gezielte Förderungsprogramme. Ein weiterer Schwerpunkt solle auf der mittleren und höheren schulischen Ausbildung im Bereich der Elementarpädagogik und der Pflege liegen.

„Als Lehrlingssprecher ist es mir ein Anliegen, dass die berufliche Bildung in Wien weiter gestärkt wird. Die berufsbildenden mittleren und höheren Schulen spielen eine entscheidende Rolle für unsere zukünftige Arbeitswelt. Es ist dringend erforderlich, dass der Bund rasch Maßnahmen ergreift, um ausreichend Schulplätze im technisch gewerblichen Bereich zu schaffen. Nur so können wir sicherstellen, dass alle eine hochwertige Ausbildung erhalten und ihren Platz in einer zunehmend technologischen Arbeitswelt einnehmen können", so Schulz abschließend.

