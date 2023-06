NEOS: Scheitern der Bodenschutzstrategie zeigt Scheitern der Bundesregierung

Bernhard: „Dass der katastrophale Bodenfraß ,auf unbestimmte Zeit’ einfach weitergehen soll, ist ein Totalversagen von ÖVP und Grünen.“

Wien (OTS) - „Dass die Bundesregierung die gestern noch vollmundig versprochene Bodenschutzstrategie heute auf unbestimmte Zeit vertagt hat, ist eine bodenlose Frechheit“, sagt NEOS-Klima- und Umweltsprecher Michael Bernhard. „Die Umweltministerin bricht ein Versprechen nach dem anderen, so auch dieses. Seit zwei Jahren kündigt Gewessler die Bodenschutzstrategie nun schon an, geschehen ist nichts. Der Bodenfraß geht Tag für Tag unvermindert weiter, obwohl die Grünen in der Regierung sind. Die heutige Nullnummer zeigt einmal mehr: ÖVP und Grüne können sich nicht gegeneinander und auch nicht gegen die Bundesländer durchsetzen. Soll das jetzt wirklich bis Herbst 2024 so weitergehen? Wir haben in so vielen Bereichen keine Zeit für parteipolitisches Hickhack und gegenseitige Blockaden, gerade im Klimaschutz muss jetzt rasch etwas weitergehen.“

Was getan werden muss, sei völlig klar, so Bernhard: „Wir brauchen ein vernünftiges Bundesrahmengesetz für Raumordnung, mit einer Einschränkung der Gemeindekompetenz und einer transparenten, überregionalen Infrastrukturplanung. Nur so können wir verhindern, dass in Österreich weiterhin Tag für Tag Naturraum in der Größe von fast 17 Fußballfeldern zerstört wird. Bodenfraß ist die einzige Umweltkatastrophe, die wir in Österreich ganz allein in den Griff bekommen können. Wenn die Regierung selbst daran scheitert, ist sie selbst gescheitert.“

