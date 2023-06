HLTH kommt: Herausragende Veranstaltung für Gesundheitsinnovationen (Preeminent Health Innovation) aus den USA startet in Europa und kündigt erste Unterstützer an

London (ots/PRNewswire) - HLTH Inc. gab heute die ersten bestätigten Redner, Sponsoren und Partner bekannt, ein ganzes Jahr vor der ersten HLTH Europe, die vom 17. bis 20. Juni 2024 im RAI-Konferenzzentrum Amsterdam stattfindet. Organisationen aus ganz Europa und den USA unterstützen die neueste Veranstaltung der HLTH.

Die HLTH (ausgesprochen „Health") hat sich schnell als die maßgebliche Veranstaltung für das Gesundheitswesen in den USA etabliert. Die von dem erfolgreichen Serienunternehmer und Investor Jonathan Weiner gegründete HLTH ist die dritte von ihm gegründete Veranstaltung, die in großem Maßstab nach Europa gebracht wird.

Weiner, der auch Mitbegründer der für die Branche wegweisenden Veranstaltungen Money20/20 und Shoptalk ist, sagte: „Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen entscheidend ist. Von Dienstleistern und Kostenträgern über Patientengruppen und Life Sciences bis hin zu politischen Entscheidungsträgern, Startup-Gründern und Investoren muss sich das Gesundheitswesen heute mehr denn je auf die Lösung der unmittelbaren Herausforderungen konzentrieren, denen sich die Systeme stellen müssen. Die Veranstaltungen der HLTH bringen die wichtigsten Akteure in großem Maßstab zusammen, um die vor uns liegenden transformativen Chancen zu nutzen und letztendlich bessere Gesundheitsergebnisse zu erzielen."

Das Programm von HLTH Europe wird die Personen und Organisationen vorstellen, die als Impulsgeber fungieren und den Wandel im gesamten europäischen Gesundheitssystem inspirieren. „Die HLTH Europe wird sich darauf konzentrieren, heikle Themen anzusprechen und die vielen Möglichkeiten zu erforschen, die sich heute im europäischen Gesundheitswesen bieten", sagte Lina Behrens, Head of Content, HLTH Europe.

Zu den ersten bestätigten Rednern für HLTH Europe gehören:

Ian Abbs , CEO und Leiter der medizinischen Abteilung, Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust (Vereinigtes Königreich)

, CEO und Leiter der medizinischen Abteilung, (Vereinigtes Königreich) Lisa Banks , VP, Health and Innovation, R & D Digital and Tech, GSK (Belgien)

, VP, Health and Innovation, R & D Digital and Tech, (Belgien) Chris Bischoff , Managing Director, General Catalyst (Vereinigtes Königreich)

, Managing Director, (Vereinigtes Königreich) Eric Carreel, Gründer und Vorsitzender, Withings (Frankreich)

Gründer und Vorsitzender, (Frankreich) Thomas Clozel , Mitbegründer und CEO, Owkin (Frankreich)

, Mitbegründer und CEO, (Frankreich) Maris Dreimanis, Leiter der digitalen Transformation, Nationaler Gesundheitsdienst von Lettland (Lettland)

Leiter (Lettland) Nadine Hachach-Haram , Gründerin und CEO, Proximie und NHS-Chirurgin (Vereinigtes Königreich)

, Gründerin und CEO, und NHS-Chirurgin (Vereinigtes Königreich) Nicolas Hantzsch, Betriebsleiter und Mitbegründer, Patient21 (Deutschland)

Betriebsleiter und Mitbegründer, (Deutschland) Adama Ibrahim, VP Digitale Strategie und Change Management, Novo Nordisk (Dänemark)

VP Digitale Strategie und Change Management, (Dänemark) Alyssa Jaffee, Partner, 7wireVentures (USA)

Partner, (USA) Stefanie Kemp , Leiterin des Bereichs Transformation, Sana Kliniken (Deutschland)

, Leiterin des Bereichs Transformation, (Deutschland) Heyo Kroemer , CEO, Charité (Deutschland)

, CEO, (Deutschland) Rana Lonnen , Managing Director, dRx Capital, Novartis (Schweiz)

, Managing Director, dRx Capital, (Schweiz) Sophie Park , Managing Director, Bayer G4A (USA)

, Managing Director, (USA) Marlies P Schijven , Professorin für Chirurgie, Lehrstuhl für Digitale Gesundheit, Amsterdam University Medical Centers (Niederlande)

, Professorin für Chirurgie, Lehrstuhl für Digitale Gesundheit, (Niederlande) Johannes Schildt, CEO und Mitbegründer , Kry/Livi (Schweden)

CEO und Mitbegründer (Schweden) Dan Vahdat , CEO und Gründer, Huma (Vereinigtes Königreich)

, CEO und Gründer, (Vereinigtes Königreich) Eyal Zimlichman, Leiter Transformation und Innovationsbeauftragter,Sheba Medical Center (Israel)

„Wir sind überwältigt von der frühzeitigen Unterstützung für HLTH Europe. „Die Tatsache, dass es noch mehr als ein Jahr hin ist und Sponsoren wie Aptar, AlbionVC, ANDHealth, AWS, Headspace, Infermedica, Phillips, Propeller Health, ResMed und Withings bereits an Bord sind, ist erstaunlich." sagte Katy Fryatt, Managing Director, HLTH Europe. „Diese frühzeitigen Sponsoren sind ‚die ersten auf der Tanzfläche', und wir sind dankbar für ihre Unterstützung beim Aufbau von HLTH in Europa."

HLTH hat außerdem eine Reihe wichtiger strategischer Partnerschaften mit europäischen und US-amerikanischen Organisationen geschlossen, darunter ECH Alliance, Digital Salutem, Galen Growth, HealthXL, HolonIQ und Healthcare World.

Informationen zu HLTH Inc und HLTH Europe

HLTH Inc. hat es sich zur Aufgabe gemacht, Einzelpersonen im Gesundheitswesen zu befähigen, komplexe Herausforderungen zu lösen, Innovationen zu fördern und Veränderungen zum Guten und für alle zu bewirken.

Die 2018 ins Leben gerufene Premium-Veranstaltung HLTH von HLTH Inc. bringt jeden Herbst mehr als 10.000 Führungskräfte des Gesundheitswesens in Las Vegas zusammen und hat sich schnell zur wichtigsten Veranstaltung für Innovationen im Gesundheitswesen in den USA entwickelt. Unter der Leitung eines lokalen Expertenteams (mit Sitz in London und Berlin) wird die HLTH Europe das Beste der amerikanischen HLTH-Veranstaltungen mit den einzigartigen Bedürfnissen der komplexen europäischen Gesundheitsmärkte kombinieren, um Veränderungen anzustoßen und Möglichkeiten zur Verbesserung von Erfahrungen und Ergebnissen auf dem gesamten Kontinent aufzuzeigen.

Die erste HLTH Europe findet vom 17. bis 20. Juni im RAI in Amsterdam statt. Erwartet werden 3.500 Teilnehmer, 250 Redner und 350 Sponsoren.

Rückfragen & Kontakt:

Medienkontakt:

Henry Stoneley henry @ hlth.com

Leiter für Großbritannien und die Niederlande

Kontaktnummer: (+44) 7900 896 725

