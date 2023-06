Staatssekretärin Mayer traf slowenische Kulturministerin Asta Vrečko zu Arbeitsgespräch

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer: „Brennende Fragen in Kunst und Kultur kennen keine Staatsgrenzen.“

Wien (OTS) - Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer hat heute ihre slowenische Amtskollegin, Kulturministerin Asta Vrečko zu einem Arbeitsgespräch getroffen. Am Abend werden Mayer und Vrečko gemeinsam die Eröffnung der diesjährigen Ringturm-Verhüllung durch die slowenische Künstlerin Vanja Bucan vornehmen.

„Slowenien und Österreich verbindet nicht nur die unmittelbare Nachbarschaft, sondern auch viele gemeinsame Anliegen in der Kulturpolitik“, so Staatssekretärin Mayer nach dem Arbeitstreffen. „Die brennenden Fragen in Kunst und Kultur kennen keine Staatsgrenzen: Zum Beispiel wenn es um faire Arbeitsbedingungen für Künstlerinnen und Künstler geht, oder um den Beitrag von Kunst und Kultur zu den großen gesellschaftlichen Fragen – allen voran zur Frage der Klimakrise.“ Als idealer Ort für das Arbeitsgespräch hat sich das MusemsQuartier Wien erwiesen, das derzeit mit der Initiaitve „MQ goes Green“ Fragen der Nachhaltigkeit und Ökologisierung in den Mittelpunkt stellt.

Neben diesen zentralen kulturpolitischen Fragestellungen war beim Arbeitsgespräch auch die Ausrichtung der europäischen Kulturhauptstädte der kommenden beiden Jahre Thema. Österreich beheimatet mit Bad Ischl/Salzkammergut einer der Kulturhauptstädte 2024, Slowenien mit Nova Gorica eine der Kulturhauptstädte 2025. Weiters haben sich Frau Staatssekretärin Andrea Mayer und Kulturministerin Asta Vrečko über den Gastlandauftritt Österreichs bei der Leipziger Buchmesser sowie die bevorstehende Frankfurter Buchmesse, bei der Slowenien Ehrengast sein wird, ausgetauscht.





