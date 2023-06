Österreichischer Exportpreis in Gold für das Institut AllergoSan!

Graz (OTS) - In Anwesenheit von Bundeskanzler Karl Nehammer verliehen der Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft, Dr. Martin Kocher, sowie der Präsident der Wirtschaftskammer Dr. Harald Mahrer dem Institut AllergoSan am 19. Juni den Österreichischen Exportpreis 2023 in Gold in der Kategorie Handel[i]. Die Preisverleihung erfolgte im Rahmen der Exporters' Nite, die den Auftakt zum österreichischen Exporttag bildet.

Die Erfolgsgeschichte des Grazer Familienunternehmens begann vor über 30 Jahren mit dem intensiven Interesse der Gründerin des Institut AllergoSan Mag. Anita Frauwallner für die medizinische Bedeutung der Mikrobiomforschung. In der Folge kam es zur Entwicklung der innovativen Probiotika unter dem Namen OMNi-BiOTiC®, die mittlerweile im deutschsprachigen Raum zur Nummer 1 aller Probiotikamarken aufgestiegen ist[ii].

Mit jedem Jahr wächst aufgrund der hohen Qualität und wissenschaftlichen Reputation weltweit die Nachfrage für die Produkte der Marke OMNi-BiOTiC®, wie neueste Zahlen belegen. 2021 weltweit noch auf Platz 6 gelegen, ist OMNi-BiOTiC® Anfang 2023 bereits auf Platz 3 aller Probiotikamarken dieser Welt aufgerückt[iii]. Mit einem Exportanteil von fast 80 Prozent ist das Unternehmen aktuell in weltweit 43 Ländern aktiv – Tendenz steigend. Der Österreichische Exportpreis unterstreicht die Bedeutung des Unternehmens, das in diesem Jahr auch bereits als bestes Familienunternehmen Österreichs ausgezeichnet wurde[iv].

„Vor 30 Jahren war es uns einfach wichtig, mit OMNi-BiOTiC® Menschen zu helfen, ein gesundes Leben ohne Einschränkungen führen zu können. Da war noch kein Gedanke daran, dass wir eine Weltmarke schaffen würden. Es ist für uns alle großartig, dass gerade die hohe Zahl an medizinisch relevanten Studien und die ausgezeichnete klinische Evidenz unserer Produkte den Erfolg begründet haben. Doch bis heute ist es der spürbare Unterschied binnen weniger Anwendungstage, warum OMNi-BiOTiC® weltweit so viele Menschen begeistert“, erklärt der Managing Director und Sohn der Gründerin, Mag. Bernd Assinger.

Heute umfasst die Marke OMNi-BiOTiC® sechzehn für unterschiedliche Anwendungsfelder spezifisch formulierte Probiotika. Diese enthalten sorgfältig ausgewählte, synergistisch wirkende Bakterienstämme, die vom Darm aus positiven Einfluss auf den gesamten Körper nehmen. Studien des Institut AllergoSan belegen die Wirkung von medizinisch relevanten Probiotika bei verschiedensten Problemen wie dem Reizdarmsyndrom, bei chronischen Entzündungen wie Arthritis oder Rheuma, bei Allergien und Stoffwechselstörungen wie Diabetes sowie der Antibiotika-assoziierten Diarrhoe, bei Adipositas, Leberzirrhose und selbst bei Depressionen.

Diese breite Studienbasis macht das Institut AllergoSan zu einem anerkannten Kompetenzzentrum für Mikrobiomforschung und bildet die Basis für die Erfolge auf der ganzen Welt. Viele Ärzte verbinden mittlerweile den Namen OMNi-BiOTiC® mit Innovation und hoher Wirksamkeit, gerade dann, wenn chemische Mittel versagen. Dies zeigt sich unter anderem zum wiederholten Mal in Folge mit der Top-Platzierung beim US NutraIngredients Award als „Probiotic of the Year“[v].





