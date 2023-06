Sobotka: Zusammenarbeit entscheidend für Stabilität im Südkaukasus

Nationalratspräsident im Austausch mit Präsidentin der Nationalversammlung von Aserbaidschan

Wien (PK) - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka empfing heute die Präsidentin der Nationalversammlung von Aserbaidschan Sahiba Gafarova im Parlament. In einem Gespräch thematisierte Sobotka die bilateralen und wirtschaftlichen Beziehungen sowie die politische Lage im Südkaukasus. Hinsichtlich des Verhältnisses zum Nachbarn Armenien appellierte der Nationalratspräsident zur Zusammenarbeit zur Befriedung des Konflikts.

Sobotka hob eingangs das gute Verhältnis zwischen Österreich und Aserbaidschan hervor. Eine Verstärkung der bilateralen Beziehungen wäre in beiderseitigem Interesse. Aserbaidschan sei auch auf wirtschaftlicher Ebene ein bedeutender Partner. So sei das südkaukasische Land ein wichtiger Energie-Lieferant für die Europäische Union. Die beiden Amtskolleg:innen begrüßten auch die guten Beziehungen auf parlamentarischer Ebene und sprachen sich für eine Intensivierung dieser aus. Hinsichtlich der Europäischen Union sprach sich Sobotka für eine Heranführung des Westbalkans als auch der Länder des Südkaukasus an die Europäische Union aus.

Zudem tauschte man sich über die regionalen Entwicklungen im Südkaukasus aus. Österreich sei an einer Lösung des langjährigen Konflikts zwischen Aserbaidschan und Armenien sehr interessiert, meinte Sobotka. Für den Frieden und die Stabilität in der Region sei es entscheidend, dass die beiden Nachbarländer zusammen arbeiten. Krieg bedeute nur Leid für die Bevölkerung und die daraus entstehenden Wunden würden lange nicht heilen. Für die Entwicklung des Landes sei vielmehr eine stabile Demokratie als auch Rechtsstaatlichkeit entscheidend, meinte der Nationalratspräsident.

Morgen Mittwoch wird Präsidentin Gafarova noch mit Bundesratspräsident Günter Kovacs zu einem Gespräch im Parlament zusammen treffen. (Schluss) pst

HINWEIS: Fotos von diesem Besuch finden Sie im Webportal des Parlaments .

