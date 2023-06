39. Wiener Gemeinderat (6)

Tätigkeitsbericht des Stadtrechnungshofes Wien über das Geschäftsjahr 2022

Wien (OTS/RK) - GRin Mag. Bettina Emmerling, MSc (NEOS) bezeichnete den Stadtrechnungshof als „wichtig und bedeutend für die Stadt“ und bedankte sich im Namen ihrer Fraktion bei allen Mitarbeiter*innen des Stadtrechnungshofes. Ein wichtiges Qualitätskriterium für sie sei die Anzahl der Maßnahmen, die umgesetzt werden würden. So seien 63 Prozent vollständig umgesetzt und 14,4 Prozent derzeit in Umsetzung sowie seien bei 18,7 Prozent Umsetzungen geplant. Nur knapp vier Prozent der Vorschläge würden nicht umgesetzt werden. Das seien gute Zahlen und würden zeigen, wie wichtig die Vorschläge seien, dennoch könnten die Zahlen noch höher werden. Wirkungsziele seien ebenfalls ein wichtiges Kriterium für Emmerling. Beim Thema Prüfberichte zeige sich, welchen strengen Maßstab der Rechnungshof selbst anlege, denn es seien nur 89 Prüfberichte vorgelegt worden, obwohl sich der Stadtrechnungshof selbst das Ziel von 100 Prüfberichten gegeben habe. Die geringe Zahl sei natürlich den Nachwehen von Covid geschuldet, meinte Emmerling. „In Zukunft werden zweimal pro Jahr Bericht über die den Stadtrechnungshof in diesem Haus debattiert, da eine Gesetzesnovelle für den Stadtrechnungshof kommt.“ Die Verhandlungen zur Reform seien in der Endphase, einige Punkte würden noch geprüft. „Deswegen wundere ich mich über die Anträge der ÖVP, die heute hier eingebracht werden. Ich glaube, sie haben den interfraktionellen Diskussionsraum verlassen, was ich sehr bedaure“, sagte Emmerling in Richtung ÖVP. Das neue Gesetz würde einen bunten Blumenstrauß von Ideen auf den Weg bringen, einen gemeinsamer Schulterschluss würde sie sehr begrüßen, sagte Emmerling, die sich abschließend beim im Plenum anwesenden Stadtrechnungshof-Direktor bedankte.



GR David Ellensohn (GRÜNE) meinte, er würde sich in dieser Debatte nicht über die einzelnen Punkte der geplanten Gesetzesreform äußern. Nötig wäre seiner Ansicht nach die Hilfe des Stadtrechnungshof-Direktors bei der Formulierung von zeitlichen Überschreitungen von Großprojekten in der geplanten Novelle. Erwähnenswert sei laut Ellensohn die Ausschussreise nach Berlin und Hamburg, „wo wir hoffentlich neue Erkenntnisse und Anregungen mit nach Wien nehmen werden“. Ellensohn bedankte sich abschließend beim Stadtrechnungshof-Direktor für die Berichte des Stadtrechnungshofes.

GR Dr. Peter Sittler (ÖVP) bezeichnete den Stadtrechnungshof als wirksam und wichtig für die Stadt, für die Parteien, aber auch für die Stadtregierung, um damit Fehler und Missstände im System zu entdecken und zu Verbesserungen anregen. Darüber solle transparent und umfassend berichtet werden. „Dafür gilt der Dank Stadtrechnungshof-Direktor Sedlak und seinem Team“, sagte Sittler. Besonderer Dank gelte dem Stadtrechnungshof für die Aufdeckung des Fördermittelmissbrauchs im Falle des Vereins „Minibambini“. Der Stadtrechnungshof sei aus eigenem Antrieb zur Prüfung geschritten und habe die „unglaubliche Zustände“ aufgedeckt. „Hier wurde ohne Kontrolle und blind einfach Geld hinausgeworfen“, sagte Sittler in Richtung Stadtregierung. Als weiteres Beispiel für die wichtige Arbeit des Stadtrechnungshofes erwähnte die Mietverhältnisse von Lokalen in Gemeindebauten durch die Wiener SPÖ. Interne Regelungen bei Wiener Wohnen bei der Vergabe von Schaukästen in Gemeindebauten seien nicht eingehalten worden, auch das habe ein Stadtrechnungshof-Bericht gezeigt. Die Unabhängigkeit und Prüfkompetenz des Stadtrechnungshofes müsse durch die Herauslösung aus dem Magistrat und die längere Laufzeit des Direktors durch die Novelle weiterhin gestärkt werden. Dass seine Fraktion Anträge einbringt, diene dazu, dass diese Anregungen auch schriftliche im Protokoll dieses Gemeinderates festgehalten werden, um etwaiger Kritik entgegenzuhalten. Ein Antrag beschäftige sich mit der zeitlichen Überschreitung von Großbauprojekten der Stadt; auch die Befugnis des Stadtrechnungshofes bei Prüfung von Beteiligungen der Stadt solle ausgeweitet werden. „Macht braucht Kontrolle, deshalb braucht es weiterhin einen starken Stadtrechnungshof. Darum werden wir uns die geplante Novelle genau ansehen, und uns aktiv für die Rechte des Stadtrechnungshofes einsetzen“, sagte Sittler.

GRin Ing. Astrid Rompolt, MA (SPÖ) sprach über die Art das Zustandekommen der Berichte des Stadtrechnungshofes: So seien etwa bei der Prüfung der Öffentlichkeitsarbeit der Magistratsabteilung (MA) 48 „auf den ersten Blick scheinbar etwas verwunderliche Dinge festgestellt worden“. Doch die 38 Oldtimer der MA 48 und ihre Motoren würden den 48er-Lehrlingen die Gelegenheit bieten, auch ältere Modellen und ihre Reparatur kennenzulernen. Die Berichte des Stadtrechnungshofes würden sich in zwei Bereich teilen: die Gebarung und die Sicherheit, wobei erster den weitaus größeren Teil ausmache. Auch die Einsicht in die Prüfberichte des Stadtrechnungshofes sei jederzeit und einfach möglich. Sie selbst käme beruflich aus einem Haus, das oft geprüft worden sei. In solchen Situationen seien Wertschätzung und Begegnungen auf Augenhöhe wesentlich sowohl für Geprüfte und auch Prüfende. Dank gebühre dem Team des Stadtrechnungshofes für die klare Struktur in den Berichten, „und das bei 100 bis 150 Prüfberichten im Jahr“, so Rompolt. Von den 827 Empfehlungen des Stadtrechnungshofes seien lediglich vier Prozent schlussendlich nicht umgesetzt worden, „aber auch das ist nach Diskussion und Betrachtung der unterschiedlichen Blickwinkel legitim“. „Die Kontrolle der Prozesse ist die Basis für permanente Verbesserung in den Abläufen der Verwaltung der Stadt“, so Rompolt, die auch die Fülle und Vielfalt der Themen bei den Prüfungen des Stadtrechnungshofes hervorstrich. Beim Thema Fortbildungen der Stadtrechnungshof-Prüfer*innen sei die Vorgabe von zehn Stunden pro Jahr fast um das Dreifache überschritten worden, lobte Rompolt, die sich abschließend beim Direktor und dessen Team bedankte.

GR Mag. (FH) Jörg Konrad (NEOS) meinte, die 218 vorgelegten Geschäftsstücke im Gemeinderatsausschuss, davon 71 Erstberichte mit 827 Empfehlungen, seien mit einer „hohen Rate“ umgesetzt worden. Der Stadtrechnungshof trage wesentlich dazu bei, dass sich die Verwaltung ständig verbessern würde. Mit der geplanten Reform werde der Stadtrechnungshof noch unabhängiger gestaltet und mit größeren Kompetenzen ausgestattet werden – „und ich hoffe, dass die Reform auf eine breite Basis gestellt wird“, so Konrad. „Das Vorgehen der ÖVP stimmt mich bedenklich, denn eigentlich hatte ich eine konstruktive Gesprächsbasis wahrgenommen“, meinte Konrad. Die konkreten Eckpunkte der Reform seien sehr umfangreich mit sechs Gesetzesänderungen gestaltet. Der Stadtrechnungshof werde zum Beispiel aus dem Wiener Magistrat gelöst und als eigenes Organ etabliert, um seine Unabhängigkeit weiter zu stärken. Er könne künftig die Parteifinanzen und die Finanzgebarung der Parteiakademien kontrollieren. Die Neuregelung beinhalte unter anderem die Verlängerung der Amtszeit der Stadtrechnungshof-Direktor*innen auf zwölf Jahre, eine Wiederbestellung werde nicht mehr möglich sein. Der Stadtrechnungshof könne künftig durch die Änderung des Parteienförderungsgesetzes die Parteifinanzen und die Finanzgebarung der Parteiakademien kontrollieren. Bei Verstößen können Förderungen oder Akademiegelder zurückgefordert werden. Außerdem sieht das Gesetzespaket die Senkung der Wahlkampfkosten um 1 Million auf maximal 5 Millionen Euro pro Partei vor. Der Fahrplan sehe vor, dass nach den Gesprächen mit den anderen Parteien und dem Begutachtungsverfahren im Herbst der Wiener Landtag die entsprechenden Gesetze verabschiedet, damit die Reformen mit 1. Jänner 2024 in Kraft treten könne. „Mit dieser Novelle können wir dem Direktor und seinem Team im Stadtrechnungshof noch bessere Werkzeuge für ihre Tätigkeit mitgeben“, zeigte sich Konrad überzeugt.

GR Dipl.-Ing. Martin Margulies (GRÜNE) bedankte sich ebenfalls persönlich bei Direktor und Team des Stadtrechnungshofes für deren Tätigkeit. Die Prüfersuchen des Stadtrechnungshofes würden erst genommen werden, es sei wichtig, dass die Qualität der Arbeit des Stadtrechnungshofes weiter ermöglicht werde. Zu den laufenden Allparteien-Gesprächen: Es sei „eine Unart und schlechter Stil der ÖVP-Fraktion, über Ideen von anderen zu reden. Das ist stillos, deshalb werden wir gegen die Anträge der ÖVP stimmen“, schloss Margulies.

GRin Mag. Laura Sachslehner, BA (ÖVP) schloss sich den Danksagungen ihrer Vorredner*innen an. Sie konzentrierte sich auf den Stadtrechnungshof-Bericht über die Öffentlichkeitsarbeit der MA 48. So seien dort in den Jahren 2017 bis 2019 rund 5,6 Mio. Euro für Öffentlichkeitsarbeit ausgegeben worden. Eine genauere Summe könne sie nicht nennen, da vollständige Unterlagen fehlen würden. Deshalb könne man auch nicht wissen, ob die Gelder zweckmäßig verwendet worden seien. „Offensichtlich ist dort nicht sauber gearbeitet worden, und viel zu viel Geld für Inserate ausgegeben wurde“, meinte Sachslehner. So seien etwa für eine Kampagne zur Mülltrennung 434.000 Euro aufgewendet worden, wobei davon 81 Prozent für Medienschaltungen in vier Wochen bestimmt gewesen seien. Im Nachhinein stelle sich nun heraus, dass insgesamt rund 1,3 Mio. Euro im Jahr 2022 für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet worden seien, „hier sind der Vorschläge des Stadtrechnungshofes nicht umgesetzt worden – das ist beschämend“, sagte Sachslehner, die einen Antrag einbracht betreffend regelmäßige Prüfung von Fördernehmer*innen, die mehr als 100.000 Euro beziehen, durch den Stadtrechnungshof. (Forts.) nic

